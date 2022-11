“Dalla Curva Sud al Paradiso”, il viaggio al centro del calcio di Pietro Chiodi

L’agente Pietro Chiodi racconta la sua vita nel mondo del calcio, ecco la presentazione del suo libro “Dalla Curva Sud al Paradiso”

Un lungo viaggio, da ‘semplice’ tifoso fino a una vita da protagonista nel mondo del calcio come procuratore, muovendosi nel dietro le quinte del calciomercato, stringendo rapporti con attori di primo piano come giocatori e allenatori, dal punto di vista professionale ma anche personale. E’ quello dell’agente FIFA e fondatore della ‘Soccer Management’ Pietro Chiodi, che presenta il suo libro “Dalla Curva Sud al Paradiso“.

Un libro che verrà presentato ufficialmente quest’oggi, 15 novembre, alle ore 12.30 presso Palazzo Morgagni a Roma. Chiodi diventa autore e racconta il suo percorso da tifoso a manager: un evento molto particolare, non solo per la sua vicenda personale e professionale, ma anche perché il progetto è in collaborazione con la ricerca scientifica per la lotta contro i tumori al seno. Il ricavato della vendita del volume sarà infatti devoluto alla Susan G. Komen Italia, organizzazione di volontariato senza scopo di lucro impegnata sul tema in prima linea fin dal 2000.

La prefazione dell’opera è stata scritta dall’allenatore Claudio Ranieri, che dialogherà con l’autore insieme a Riccardo Masetti, direttore del Centro Integrato di Senologia dell’Università Cattolica Policlinico A. Gemelli e fondatore dell’Associazione Susan G. Komen Italia. Tra gli ospiti legati al mondo del calcio anche Eusebio Di Francesco e suo figlio Federico, Gianni Petrucci e Massimo Ferrero. L’evento sarà moderato da Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.