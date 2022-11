Bufera mondali in Qatar: “Tutti devono ritirarsi”

L’attesa sta per finire, in Qatar scaldano i motori per un Mondiale tanto chiacchierato ed ormai alle porte che prenderà il via domenica pomeriggio. Intanto dall’Italia arrivano ancora polemiche sulla manifestazione

I campionato sono andati in pausa ed è ora di concentrarsi esclusivamente sui Mondiali in Qatar che avranno il loro via ufficiale domenica 20 novembre proprio con la gara d’esordio dei padroni di casa, alla loro prima partecipazione. Una lunga attesa per una delle competizioni più controverse ed attese allo stesso tempo. Le polemiche intorno a Qatar 2022 non si sono mai placate, e hanno portato a pareri forti e contrastanti.

L’Italia non ci sarà, ma non per questo la rassegna planetaria non sarà seguita anche nella penisola tricolore, da cui arrivano peraltro anche critiche feroci.

Mondiali in Qatar, Fiorello all’attacco: “Tutti dovrebbero ritirarsi”

A parlare dei Mondiali in Qatar ci ha pensato Rosario Fiorello durante ‘Aspettando Viva Rai2!’ non utilizzando mezze misure: “Si dovrebbero ritirare tutti dai Mondiali. Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai Mondiali in Qatar. Un Paese che non è tradizionalmente calcistico. Quando mai in Qatar hanno giocato a pallone? Quando mai lì c’è stato un campionato di calcio? Dove giocavano? Nei pozzi di petrolio? Non c’era lo spazio. C’erano le trivelle”.

Una polemica che prosegue abbandonando l’ironia e alzando i toni in merito alla situazione: “Il Qatar è un Paese dove tutti gli abitanti, “i qataresi” (ride, ndr), sul loro zerbino hanno scritto “Diritti umani”. E loro li calpestano ogni giorno. Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo? E la Rai ha speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?”.