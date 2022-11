“Voglio giocare con Giroud”: il campione del mondo si ‘candida’ per il Milan

Un compagno di nazionale di Olivier Giroud manifesta il desiderio di giocare in Serie A, candidatura importante per il Milan

Quello di Olivier Giroud, per il Milan, è stato un innesto come minimo azzeccato. Decisivo già lo scorso anno nella corsa scudetto, con 11 gol in campionato, più altri 3 in Champions League, quest’anno il bomber francese scrive in totale già quota 9 (5 in Serie A e 4 in Champions).

Un vero e proprio totem per Pioli, specializzato in gol pesanti, come quello in extremis allo Spezia o la doppietta al Salisburgo. E che adesso si lancia nell’avventura Mondiale in Qatar, provando a confermarsi campione iridato dopo il trionfo del 2018 con la sua Francia. Rispetto a quattro anni fa, sembra oggettivamente partire alle spalle del neo Pallone d’Oro Karim Benzema, ma le sue doti torneranno senz’altro utili a Deschamps durante il percorso. Anche nello spogliatoio transalpino, comunque, esattamente come al Milan, è una figura importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche carismatico. Al punto che potrebbe essere proprio lui a ‘sponsorizzare’ l’arrivo in rossonero di un suo compagno di nazionale, che confessa apertamente di pensare all’Italia per il suo futuro.

Milan, senti Pavard: “Giroud mi ha parlato dell’Italia, vedremo”

Si tratta di Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, che si racconta alla ‘Gazzetta dello Sport’ e svela il suo possibile futuro nel nostro campionato. Il francese spiega innanzitutto di ispirarsi per il suo ruolo a modelli italiani e guarda con interesse alla Serie A, magari proprio con il Milan: “Ho sempre ammirato Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Giorgio Chiellini. Li guardo ancora su YouTube: da loro c’è sempre qualcosa da imparare. Gioco ormai da sette anni in Germania, ho vinto tutto con il Bayern Monaco e sono interessato a nuovi progetti, giocando da difensore centrale. Giroud è un grande amico, mi ha raccontato di come l’Italia viva per il calcio, mi ha spiegato la magia del derby e i festeggiamenti dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui, vedremo. Il vostro campionato è interessante per un difensore come me anche perché è molto aperta”.