Milan, anticipo sull’Inter e colpo da 40 milioni: annuncio UFFICIALE

I rossoneri sono avanti sui cugini nerazzurri per uno dei grandi talenti del panorama calcistico europeo. Ecco le ultime

In vista della prossima stagione il Milan è intenzionato a rinforzare il reparto avanzato. A Pioli potrebbe occorrere una prima punta moderna e versatile, giovane ma con già una buona se non ottima esperienza a livello internazionale.

A proposito di attaccante giovane e di grande prospettiva, nelle ultime ore sono arrivate conferme dalla Germania circa l’interesse, forte e concreto di Maldini e Massara per Okafor del Salisburgo, incontrato nel girone di Champions. Il classe 2000 elvetico, con papà nigeriano, ha messo a segno 10 gol in questa stagione, di cui uno proprio ai rossoneri nella gara d’andata giocata in Austria e terminata col punteggio di 1-1.

Calciomercato Milan, colpo Okafor: Salisburgo pronto a cederlo a gennaio

‘Sky Sports DE’ scrive che su Okafor c’è anche la concorrenza straniera rappresentata da club d’elite quale il Manchester City, ma va detto che il 22enne elvetico è monitorato da tempo pure dall’Inter, al momento però in svantaggio rispetto ai cugini del Milan. Il ragazzo nativo di Binningen, ovviamente convocato dalla Svizzera per il Mondiale in Qatar, ha una valutazione sui 35-40 milioni di euro, col Salisburgo (primo in Bundesliga) che di fatto ha aperto alla sua possibile cessione già nel prossimo calciomercato di gennaio: “Giocando un buon Mondiale – ha detto a ‘Sky Austria’ il Ds del club della Red Bull, Christoph Freund – il suo valore potrebbe crescere. Penso che il mercato di gennaio di quest’anno sarà più movimentato rispetto a quello delle stagioni passate”