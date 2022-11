Si accende il duello per il colpo in Serie A: “Juve fortissima sul calciatore”

La Juve non ha alcuna intenzione di desistere nella corsa al calciatore, anzi è pronta a ingaggiare un duello all’ultimo sangue sul calciomercato

La Juve sembra essere tornata in sé dopo una prima parte di stagione negativa sotto il profilo del gioco e dei risultati.

I bianconeri, infatti, dopo aver metabolizzato la durissima eliminazione dalla Champions League, sono reduci da sei vittorie consecutive in Serie A, arrivate senza subire neanche un gol. E per di più ai danni anche di Inter e Lazio. I segnali per una seconda parte di stagione di alto livello ci sono tutti, soprattutto se dovessero essere recuperati giocatori cardine del gruppo bianconero e se arrivasse un aiuto anche dal calciomercato in entrata, che potrebbe puntellare la rosa di Massimiliano Allegri in alcuni ruoli cruciali. Tra questi, potrebbe esserci anche il centrocampo, dove alcuni calciatori hanno deluso e altri potrebbero presto arrivare. Uno in particolare potrebbe essere al centro dell’interesse della Vecchia Signora e si tratta di un classe 2002 che sta stupendo tutti in Serie A, tanto da essere già conteso dalle principali big del campionato.

La Juve sfida il Napoli: scatta il duello per Samardzic

Lazar Samardzic è una delle cose più belle che sono emerse nell’inizio di stagione folgorante dell’Udinese, con i friulani che hanno occupato anche i primissimi posti in classifica. Le prestazioni del giovanissimo centrocampista non sono affatto passate inosservate, soprattutto nel nostro campionato. Infatti, il Napoli, sempre attento ai migliori talenti in circolazione, l’ha già messo nel mirino, ma non è più solo.

Luca Momblano, infatti, ha sottolineato come la Juve sia pronta a piombare con forza sul calciatore per assicurarselo: “Vi dico il nome sul quale mi aspetto possa accendersi qualche duello di mercato, sul quale la Juventus possa muoversi in maniera molto molto forte è Samardzic dell’Udinese“. Il calciatore tedesco, di origini serbe, è un centrocampista moderno e di grande prospettiva, proprio un profilo che sia Juve che Napoli potrebbe prelevare dai friulani e poi valorizzare in futuro. Il duello è già iniziato.