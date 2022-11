TV PLAY | Colpo a zero e telenovela Juve: “100 milioni per Milinkovic-Savic”

La Juve potrebbe essere ancora protagonista sul calciomercato nei prossimi mesi. La telenovela legata al futuro di Milinkovic-Savic è solo all’inizio

Sergej Milinkovic-Savic è senza dubbio uno dei migliori calciatori della Serie A e l’ha dimostrato anche nella prima parte di stagione.

La Juve continua a monitorare la situazione, sapendo bene che il prezzo che farà Lotito sarà altissimo, soprattutto se riuscirà a concludere la trattativa per il rinnovo di contratto. Non è l’unico nome, quello del serbo, che potrebbe infiammare il calciomercato bianconero. Ne ha parlato il giornalista di ‘Tuttosport’ Stefano Lanzo a Calciomercato.it, in onda su TvPlay, partendo dal settore giovanile: “Il lavoro che è stato fatto dalla Juventus anche con la Next Gen è importante, anche da lì arrivano ragazzi interessanti come Miretti, Fagioli, sono giocatori che riescono a fare tutto quel percorso graduale che poi li porta ai massimi livelli”.

E poi si sofferma su un nome in particolare: “Per quanto riguarda Malo Gusto nello specifico la Juventus lo sta facendo seguire, titolare nel Lione, doppio passaporto francese e portoghese. Naturalmente è un ragazzo che deve ancora maturare molto, soprattutto nella fase difensiva. Può essere una possibilità a gennaio come per l’estate, sarebbe un colpo in prospettiva. Karsdorp rappresenterebbe un colpo sicuramente più alla portata attualmente per la Juventus”.

La Juve monitora Thuram e punta ancora Milinkovic-Savic

Lanzo si sofferma poi sulla possibilità che la Juve piombi su Thuram: “Piace un po’ a tutti questo ragazzo. Deschamps l’ha portato come ventiseiesimo della Francia. Ha anche una situazione contrattuale interessante con il Borussia Monchengladbach. Piace tantissimo al Marsiglia e altre squadre, spesso l’Inter è stata accostata ma non credo parteciperebbe ad aste, anche perché l’obiettivo dell’agente è portarlo a scadenza per poi avere il contratto migliore. La Juventus spesso è attenta a chi è in scadenza, ma Kean sta dimostrando di poter stare nella squadra soprattutto perché sta dimostrando di saper dialogare con Milik”.

I bianconeri, però, si concentrano soprattutto sul futuro di Rabiot e sul destino di Milinkovic-Savic: “L’obiettivo della Juventus è convincere Rabiot e la mamma agente a rinnovare. Non è semplice, ci sarà il Mondiale come vetrina e se farà anche solo la metà di quanto sta facendo in campionato sarà difficile arrivare al rinnovo, perché battendo cassa e con la volontà del club di contenere il monte ingaggi non sarebbe semplice trovare l’accordo. Non c’è però una chiusura a prescindere da parte del ragazzo anche se sarà difficile. Per Milinkovic-Savic c’è la richiesta da 100 milioni da parte del presidente, quindi, è complicato anche se il valore del ragazzo lo conosciamo, rischia di diventare una telenovela”.