Hazard rompe il silenzio: “Se me lo chiedono, vado via”

Le dichiarazioni rilasciate da Hazard ai microfoni di Marca rappresentano un punto di non ritorno per il futuro dell’attaccante belga.

I prossimi Mondiali potrebbero rappresentare un’ultima chiamata per diversi calciatori. Tra questi, impossibile non menzionare quell’Eden Hazard che con la maglia del Belgio cucita sul petto vuole gettarsi alle spalle mesi e mesi di naftalina accumulata al Real Madrid.

L’ex Chelsea anche in questa stagione sta faticando a trovare continuità di rendimento. Impiegato per soli 229 minuti di gioco, il fuoriclasse belga ha collezionato complessivamente soltanto sei presenze tra Campionato e Champions League, mettendo a referto un goal e dispensando anche un assist. Un bottino troppo magro per quello che era considerato fino a pochi anni fa uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Il classe ’91 non è mai riuscito a ripagare l’investimento fatto da Florentino Perez, che nell’estate del 2019 sborsò circa 115 milioni di euro per portarlo all’ombra del Santiago Bernabeu. Probabilmente, anche quel fardello di dover dimostrare sempre un qualcosa in più sta pesando come una spada di Damocle sull’esperienza di Hazard con i Blancos, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024.

Real Madrid, Hazard fa chiarezza sul suo futuro

Dal ritiro del Belgio, Hazard aveva annunciato con molto realismo la sua volontà di mettersi in gioco, e l’intenzione di dimostrare tutto il suo valore. Con pragmatismo, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Marca, l’attaccante del Real non ha affatto escluso un addio a fine stagione: “Il Mondiale rappresenta l’ultima occasione per vedere l’Hazard di prima. Se il Real Madrid mi dicesse in estate che devo partire, accetterò la decisione“.

Dichiarazioni sicuramente importanti, e che solo apparentemente contrastano con quanto detto dallo stesso Hazard dal ritiro della sua Nazionale, quando ha chiosato: “Non voglio lasciare il Real Madrid, ma ovviamente non può essere solo una mia decisione. Voglio giocare, ma è l’allenatore che fa le sue scelte.”

Insomma, se fino a qualche mese fa sembrava piuttosto difficile ipotizzare un addio di Hazard al Real per la volontà dell’attaccante di rispettare il suo contratto in essere con le Merengues, in questo frangente molte cose sembrano essere cambiate. Staremo a vedere come evolverà la situazione.