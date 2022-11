Offerta inaspettata, 22 milioni: arriva Kessie a gennaio

Il Barcellona ha ricevuto l’offerta che cambia il futuro dell’ex Milan: oltre venti milioni, va via già a gennaio

L’addio può arrivare già a gennaio. Neanche sei mesi e Franck Kessie potrebbe essere costretto a rifare nuovamente gli scatoloni per un altro trasloco. Quello da Milano a Barcellona non sembra essere stato una buona idea, almeno a giudicare dai primi mesi in maglia blaugrana.

Pochi minuti in campo (poco più di quattrocento tra campionato e Champions), qualcosa di molto di più della sensazione di non essere al centro del progetto di Xavi. Difficile immaginare una sua conferma al Barcellona il prossimo anno, anzi l’addio potrebbe essere addirittura anticipato al mercato invernale. Del resto l’ivoriano, soprattutto quello visto con la maglia del Milan, è un calciatore che potrebbe far comodo a diversi club. Il suo nome è stato recentemente accostato anche ad un ritorno in Serie A, con la Juventus in prima fila tra i club che potrebbero sfruttare l’occasione. Ma ora arriva l’offerta inaspettata destinata a cambiare tutti gli scenari.

Calciomercato Juventus, offerta inaspettata per Kessie

Stando a quanto riportato da ‘Futbol Total’, infatti, Franck Kessie potrebbe dire addio al Barcellona alla riapertura del mercato. Niente ritorno in Serie A per l’ex centrocampista dell’Atalanta, però, ma l’approdo in Premier League.

La stessa fonte parla, infatti, di una offerta da ventidue milioni di euro che i blaugrana avrebbero già ricevuto da due società del campionato inglese. Si tratta di Fulham e Aston Villa, pronte a sborsare una discreta somma per acquistare l’ex Milan già a gennaio. Proposte che la società catalano sta valutando, riflettendo sull’opportunità di cedere Kessie a stagione in corso. Un epilogo sicuramente sorprendente per uno dei colpi di mercato del Barça.

Arrivato a parametro zero dal Milan, con ricco ingaggio, l’ex rossonero potrebbe essere essere ceduto subito al miglior offerente, garantendo al Barcellona una importante guadagno dal punto di vista economico. La Premier League è pronta ad accoglierlo, le offerte sarebbero già sul tavolo e si aspetta solo la risposta dei catalani. Per Kessie potrebbe essere arrivata già l’ora di un nuovo trasloco.