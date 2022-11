Sorpresa Kessie, niente Juventus per la neopromossa

Frank Kessie è pronto a lasciare il Barcellona ma non c’è solo la Juventus: lo scenario lo porta in lotta per la salvezza

Doveva essere uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti del Barcellona. Franck Kessie, invece, si ritrova ai margini del progetto Xavi.

Uno scenario inatteso che ora potrebbe portare il centrocampista ivoriano, con passaporto italiano, a lasciare il Camp Nou dopo neanche sei mesi dal suo arrivo. I blaugrana lo hanno strappato gratis al Milan ma per l’ex Atalanta di spazio ce n’è stato molto poco. Caratteristiche che mal si sposano con quelle del gioco voluto da Xavi ed allora i minuti giocati in campionato sono poco più di duecento con la sensazione, quasi certezza, di essere poco desiderato al Barça.

Ed allora una soluzione c’è ed è quella dell’addio, magari già a stagione in corso. Una eventualità che, soprattutto a determinate condizioni, intriga la Juventus. Allegri ha ingranato le marce alte con sei vittorie di fila ma sa che ha bisogno di ulteriori innesti per dare l’assalto al primo posto del Napoli. Ed allora Kessie potrebbe essere il nome giusto, soprattutto se si riuscisse a imbastire un’operazione con la formula del prestito, rimandando i discorsi su diritto/obbligo di riscatto a fine stagione. Un piano che potrebbe però essere rovinato dall’inserimento di due club.

Calciomercato Juventus, la Premier League su Kessie

Se Kessie in Serie A potrebbe ritornare ai livelli mostrati al Milan, il suo modo di giocare si sposerebbe alla perfezione anche con la Premier League. Ed è proprio dall’Inghilterra che arrivano alcune sirene che potrebbero mettere fuori gioco la Juventus. Due club a sorpresa potrebbero convincere Kessie ad abbracciare il loro progetto, lasciando il Barcellona per trasferirsi in Premier.

Si tratta del Fulham, neo-promossa attualmente al nono posto in classifica, e dell’Aston Villa, squadra che fino a due partite fa era in piena zona retrocessione. Non certo club di primissimo livello che hanno però una carta da giocarsi a loro favore: come riferisce ‘fichajes.net’, potrebbero offrire al Barcellona 15-20 milioni per acquistare a titolo definitivo già a gennaio il centrocampista ivoriano. Un argomento che potrebbe fare breccia facilmente nella dirigenza catalana.