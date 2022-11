Spaccatura intorno a Mourinho: “Addio in diretta”

Ancora uno stop per la Roma di Josè Mourinho che agguanta il pareggio solo nel recupero contro il Torino in coda ad una partita che si chiude 1-1 e che conferma il momento negativo

La Roma stecca ancora ed arriva alla sosta per il Mondiale nel peggiore dei modi con due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre gare di Serie A. Contro il Torino peraltro Dybala e soci hanno strappato un punto solamente nel recupero con un mancino da fuori di Matic, in seguito proprio ad una bella azione personale dell’argentino, unica vera luce della gara giallorossa.

Dal derby in poi è quindi crollata la Roma, settima in classifica a 27 punti e con una scia di polemiche che non sembra proprio fermarsi più.

Mourinho e la Roma si fermano ancora: è spaccatura sui social

Sul banco degli imputati dopo un pomeriggio come quello contro il Torino, al culmine di una settimana dimenticabile, non poteva che esserci proprio Josè Mourinho. Lo Special One è come sempre divisivo in ogni suo atteggiamento, ed anche su Twitter il popolo del web si spacca tra i detrattori e i sostenitori:

#Dybala entra, 20′, cambia la partita, finisce la partita e va sotto la sud a chiedere scusa. #Mourinho non fa giocare la squadra da 4 mesi, si fa cacciare e attacca i giocatori. #RomaTorino — Lorenzo (@messinalorenzo_) November 13, 2022

Ora non sopporto più te. Hai una signora rosa. Vattene #Mourinho #Roma — Lorenzo (@messinalorenzo_) November 13, 2022

La presunzione di #Mourinho è clamorosa.

L’unica cosa che potrebbe riportarlo sulla terra sarebbe un esonero in diretta. #RomaTorino — MadeinJapan® (@sapiens80) November 13, 2022

#Mourinho imbarazzante in conferenza stampa. È sempre colpa di qualcun altro. — Lorenzo Gerosa (@GerosaLorenzo) November 13, 2022

#ASRoma imbarazzante e senza un’idea di Gioco ma #Mourinho ancora di più “Abbiamo giocatori con prestazioni livello bassissimo: qualcuno deve fare autocritica”. OK ci può stare ma lui l’autocritica quando la fa? #RomaTorino — Don (@dnorill) November 13, 2022

Uno stop è elementare, se il tuo mestiere è il calciatore, eppure gli undici iniziali non sono in grado di farlo. Mister, noi siamo ancora, sempre e ad oltranza con te. 🎯🇭🇺#ASRoma #Mourinho #RomaTorino — Gabriele Putzu (@ptz_gabriele) November 13, 2022

In questo momento stare con #Mourinho pare sia diventato difficile,visto i risultati

Ma solo lui ci può portare a vincere … — nothing to lose (@dressedtokill66) November 13, 2022

Mourinho non si tocca, a vita nella Roma, è la figura più preziosa che abbiamo, non quelle mezze tacche che vanno in campo — 🟥⬜️🟨 (@_Invictvs_) November 13, 2022