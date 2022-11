HIGHLIGHTS | La Juventus mette la sesta: Kean-Milik e Sarri battuto

Altro colpo della Juventus di Allegri che batte la Lazio nel segno di Moise Kean, autore di una super doppietta, nel finale c’è gloria anche per Milik

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a viaggiare nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri, dopo un inizio di stagione decisamente non esaltante, hanno trovato la quadra e, stasera, contro la Lazio di Maurizio Sarri è arrivata una vittoria pesantissima che li ha riportati a pari punti con il Milan al secondo posto.

Dopo un primo tempo praticamente senza occasioni, è un errore proprio di Milinkovic-Savic, grande obiettivo di calciomercato proprio della Juventus, ad aprire il campo per il lob di Kean che supera Provedel e porta in vantaggio i suoi.

Juventus-Lazio 3-0: ripresa da urlo per i bianconeri

Nella ripresa i biancocelesti tentano una reazione, ma non è abbastanza e Kostic, dal suo lato, spara un diagonale sul quale Provedel non può bloccare e, sempre, Kean è lesto ad anticipare a tutti e a firmare la sua doppietta personale.

Non è la miglior serata per gli assi della Lazio di Sarri, ma è una grande notte per i giocatori della Juventus, chiedere ad esempio a Milik che, al 90esimo appena scoccato, è bravissimo a superare l’estremo difensore della squadra capitolina, e a realizzare la rete, l’ultima del 2022 del campionato italiano di Serie A vista la sosta per il mondiale.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan 33; Juve 31; Lazio e Inter 30; Atalanta e Roma 27; Udinese 24; Torino 21; Fiorentina e Bologna 19; Salernitana ed Empoli 17; Monza e Sassuolo 16; Lecce 15; Spezia 13; Cremonese 7; Sampdoria 6; Verona 5