DIRETTA Serie A, Verona-Spezia e Monza-Salernitana: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Bocchetti e lo Spezia di Gotti e quello dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e la Salernitana di Nicola in tempo reale

Il Verona ed il Monza ricevono rispettivamente lo Spezia e la Salernitana nella 15esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno dell’anno solare 2022. Due gare che mettono in palio importanti punti salvezza che saranno dirette da Maresca di Napoli e da Giua di Olbia.

Da un lato, allo stadio ‘Bentegodi’, i gialloblu di Salvatore Bocchetti vogliono interrompere la striscia di nove sconfitte consecutive e centrare la seconda vittoria stagionale dopo il ko con polemiche contro la Juventus per provare la risalita dall’ultimo posto in classifica. Di contro lo Spezia di Luca Gotti puntano a cancellare lo zero dalla casella punti fatti in trasferta, avendo raccolto finora risultati positivi solo di fronte al proprio pubblico, per allontanarsi dalla terzultima posizione.

Dall’altro, allo ‘U-Power Stadium’, i biancorossi di Raffaele Palladino vanno a caccia di un successo per chiudere al meglio la loro prima parte di stagione in Serie A e presentarsi alla pausa per i Mondiali con una buona classifica. Discorso simile per i granata di Davide Nicola, che vogliono rialzare la testa dopo il ko esterno contro la Fiorentina e tenere a distanza la zona calda. Calciomercato.it vi offre i due match live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Spezia e Monza-Salernitana

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Lazovic; Lasagna, Verdi; Djuric. All. Bocchetti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Agudelo, Ekdal, Bastoni, Amian; Nzola, Gyasi. All. Gotti

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bradaric, Daniliuc, Pirola; Bronn, Maggiore, Radovanovic, Coulibaly, Mazzocchi; Dia, Botheim. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* 41 punti; Milan, Lazio e Inter* 30; Juventus 28; Atalanta* 27; Roma 26; Udinese* 24; Torino 20; Fiorentina e Bologna* 19; Salernitana ed Empoli* 17; Sassuolo 16; Lecce* 15; Monza 13; Spezia 10; Cremonese* 7; Sampdoria* 6; Verona 5.

*una gara in più