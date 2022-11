Rigore Danilo, è furibondo: "Vergognoso! Fanno ca...re"

Mano Danilo, altra duro attacco nei confronti dell’arbitraggio di Verona: “Vergognoso”. Anche la Juventus e Massimiliano Allegri nel mirino

Continua a far discutere, in attesa di tornare in campo, il fallo di mano di Danilo non sanzionato da arbitro e Var con il calcio di rigore in Verona–Juventus. Come chiarito dagli esperti, stando al regolamento l’episodio non era punibile con il penalty.

Tuttavia, in molti non sono ancora convinti e sostengono un netto episodio da calcio di rigore. Anche Antonio Cassano, nel corso della ‘Bobo TV’, ha dichiarato: “Mano Danilo? Per me è rigore. O l’arbitro è scarso e non deve più arbitrare, o siamo in cattiva fede. Il Var deve chiamare l’arbitro per fargli prendere una decisione. È una roba vergognosa, per me c’era, non me ne frega niente del regolamento. Oggi sono venute fuori due righe… fosse successo il contrario si sarebbe aperto il cielo. Io voglio le cose belle e giuste, questa è una roba vergognosa. La Juve ha vinto non meritando e il rigore era grande come una casa”.

L’ex attaccante ha poi tuonato sul rendimento della squadra di Allegri: “La Juve sta facendo schifo da un anno e mezzo. Ci si è dimenticati la figura di m…a in Champions League. La Juve fa ca…re”. Nel mirino i bianconeri e il gioco espresso nell’ultimo anno e mezzo, sotto la gestione Allegri, nonostante la recente striscia di vittorie consecutive ottenuta in campionato senza mai subire gol.

Cassano ha poi proseguito in diretta su Twitch: “Juve e Inter sono fuori per lo Scudetto. Solo all’Inter metto una fiche perché ha gioco, ma deve riprendere a fare quel che faceva l’anno scorso e vincere 6-7 partite di seguito. Se fa alti e bassi non c’è possibilità”.

“La Juve rischia il sposto Champions – ha chiosato l’ex attaccante – il Milan ha il gioco che aiuta, la Juve no. Rientreranno tutti gli infortunati? Ma a che condizione? La Juve ne ha tanti che vanno al Mondiale”.