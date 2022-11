Juventus e Roma spiazzate: blitz a gennaio da 30 milioni

Il giocatore nel mirino di Juventus e Roma ha diverse altre pretendenti: scatto in anticipo a gennaio, prezzo fissato

Con il campionato pronto a fermarsi dopo questo weekend, per la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, le società scaldano già i motori in vista del calciomercato invernale. I circa 50 giorni di stop serviranno per proseguire gli allenamenti e mantenere la condizione dei giocatori non impegnati nella rassegna iridata, e anche per preparare le strategie della sessione di gennaio.

Tra le squadre che potrebbero intervenire in maniera concreta, Juventus e Roma. Entrambe accomunate da un mercato che in estate aveva lasciato molto soddisfatti, ma che per infortuni e problemi vari non hanno dato, nei loro interpreti principali, un rendimento continuo, e questo si è riverberato sull’andamento della prima parte di stagione sia dei bianconeri che dei giallorossi, caratterizzato da non poche difficoltà. La classifica permette comunque a entrambe di porre rimedio per raggiungere i rispettivi obiettivi e c’è da aspettarsi qualche mossa di spessore. Non solo, si ragiona anche più a lungo termine, monitorando quelli che potrebbero essere i colpi estivi. C’è in particolare un giocatore che piace sia ad Allegri che a Mourinho e che rappresenterebbe un notevole rinforzo, ma per il quale le due squadre nostrane rischiano di essere ‘anticipate’ all’estero.

Juventus e Roma, irrompe il Chelsea su Gimenez

Josè Maria Gimenez, dell’Atletico Madrid, è un difensore di grande affidabilità e che più volte è stato nel mirino dei top club. La situazione difficile, in questa stagione, degli spagnoli, fa sì che possa essere necessario un sacrificio. I ‘Colchoneros’ sono già fuori dalle coppe e anche in campionato le cose non stanno andando bene. Occorrerà qualche cessione pesante, che potrebbe avvenire anche a gennaio, con il Chelsea pronto a intervenire, monitorando gli sviluppi del Mondiale, dove l’uruguagio sarà impegnato. Il portale inglese ‘SportWitness’ ritiene che i londinesi potrebbero anche accontentare la richiesta minima dell’Atletico di 30 milioni di euro, una cifra che per Juventus e Roma potrebbe essere difficile da spendere nell’immediato. L’irruzione dei ‘Blues’ potrebbe rovinare i piani futuri.