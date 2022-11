La Top XI dei giocatori che salteranno il Mondiale in Qatar

La top 11 dei giocatori che salteranno il Mondiale: una formazione che potrebbe tranquillamente dire la sua in Qatar

Diversi sono i grandi giocatori che, per infortunio o scelta del proprio CT, non andranno con le rispettive nazionali ai Mondiali in Qatar. Ecco la nostra top 11, disposta con un classico 3-4-3: in porta c’è sicuramente Mike Maignan. Il miglior portiere della scorsa Serie A, per la serie di infortuni che lo ha colpito quest’anno e che lo hanno tenuto lontano dalla porta del Milan, non andrà in Qatar con la selezione di Deschamps.

La difesa a tre è composta da Sergio Ramos, Fikayo Tomori e Reece James. Solamente il giocatore del Chelsea non ci sarà perché infortunato, le esclusioni di Sergio Ramos e Tomori sono scelte tecniche di Luis Enrique e Gareth Southgate. La coppia di centrocampo è quella che ha dominato e vinto l’ultimo Mondiale, quella composta da Kante e Paul Pogba, entrambi out per infortunio. Sulle corsie esterne vediamo Robin Gosens a sinistra e Georginio Wijnaldum sulla destra: l’olandese è ancora ai box per infortunio, mentre il tedesco non sta vivendo un grande periodo di forma e non ha convinto Flick.

Davanti, un tridente d’eccezione: Timo Werner e Roberto Firmino ai fianchi di Tammy Abraham. Solo il tedesco è fuori per infortunio, mentre per il brasiliano e l’attaccante della Roma si tratta di una dolorosissima scelta tecnica. Firmino quest’anno ha ritrovato una centralità nell’attacco del Liverpool e non ha preso per niente bene la decisione di Tite.