Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 11 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata ai posticipi del turno infrasettimanale, con protagoniste Juventus e Lazio. Vittoria con polemiche per i bianconeri, che passano a Verona grazie alla rete decisiva di Moise Kean con due episodi da moviola contestati dai padroni di casa, il tocco di mano di Danilo in area di rigore e il contatto Bonucci-Verdi. I bianconeri balzano in zona Champions League scavalcando Inter, Roma e Atalanta.

Sul ‘Corriere dello Sport’ spazio anche al successo interno della Lazio, che dà continuità al derby vinto contro la Roma di Mourinho. Battuto il Monza di Palladino con il gol di Romero, domenica la sfida proprio alla Juventus all’Allianz Stadium. Allegri non pensa allo scudetto: “Il Napoli sta facendo cose straordinarie. Nel calcio non puoi sempre vincere, ma neanche sempre perdere. Noi facciamo il nostro percorso. La squadra sta crescendo sotto il punto di vista della qualità. Domenica ci sarà l’ultimo sforzo, poi quando riprenderemo avremo giocatori che sicuramente stanno meglio. C’è da essere ottimisti”.

Infine, anche l’apertura di ‘Tuttosport’ è dedicata alla striscia della Juve di Allegri: a Verona i bianconeri hanno centrato il quinto successo consecutivo in campionato senza subire nessun gol. Domenica, contro la Lazio, la possibilità di scavalcare in classifica anche la squadra di Sarri attualmente seconda insieme al Milan di Pioli. Il Napoli resta a +10.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di venerdì 11 novembre 2022

All’estero, più precisamente in Spagna, il ‘Mundo Deportivo’ dedica la propria prima pagina odierna al Golden Boy Gavi. In Inghilterra, invece, si parla delle convocazioni del CT Southgate per il Mondiale in Qatar. Esclusi i due “italiani” Tomori e Abraham. Questa la prima pagina del ‘Daily Telegraph’.