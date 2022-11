Milan, Pioli in ansia: attaccante a rischio con la Fiorentina

Il Milan prepara la sfida con la Fiorentina, match cruciale prima della pausa: problemi per Pioli, che rischia una assenza importante

Il pareggio di martedì contro la Cremonese ha lasciato un po’ di malumore in casa Milan e complicato la classifica rossonera. I campioni d’Italia sono scivolati a -8 dal Napoli capolista e sono stati agganciati al secondo posto dalla Lazio. Vedendo riavvicinarsi oltretutto anche Juventus e Inter.

Ora, weekend con l’ultima gara ufficiale del 2022 per il Diavolo, in cui sarebbe fondamentale chiudere con il piede giusto, per non perdere ulteriore contatto dalla vetta e magari provare ad accorciare. Ma l’ultimo avversario dell’anno solare, è di quelli scomodi. Di fronte, domenica alle 18 a San Siro, ci sarà la Fiorentina di Italiano, che dopo un inizio di stagione molto difficile pare aver trovato la quadra. I viola vengono da tre vittorie consecutive e sono risaliti a quota 19, in decima posizione. Con un altro risultato positivo, potrebbero guardare con fiducia alla seconda parte del campionato per tentare una risalita in zona Europa. Il match con i toscani richiama ricordi lieti ai rossoneri, che il 1 maggio vinsero con gol di Leao nel finale e misero un mattone fondamentale per la conquista dello scudetto, pur soffrendo notevolmente. Pioli e i suoi preparano con attenzione la sfida, cercando di recuperare brillantezza di rendimento. L’allenatore milanista avrà a disposizione nuovamente Theo Hernandez e Giroud, di rientro dalla squalifica maturata contro lo Spezia e che li ha tolti dalla disponibilità per la sfida di tre giorni fa allo ‘Zini’ di Cremona, ma rischia di dover fare i conti con un’altra assenza.

Milan-Fiorentina, problemi per Messias: domani controllo decisivo

Sono infatti da monitorare le condizioni di Junior Messias. L’esterno brasiliano è alle prese con un piccolo problema muscolare la cui entità non è ancora chiara al momento. Ciò che filtra dal club rossonero, è che domani, alla vigilia, verrà effettuato il controllo decisivo, per capire se il giocatore potrà essere della sfida oppure no. Di sicuro, l’ex Crotone non sta benissimo e Pioli potrebbe effettivamente dover rinunciare a lui. Ma ne sapremo di più solamente nelle prossime ore.