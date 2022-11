Juve, tripla sorpresa azzurra: Mancini li convoca insieme ad un 2006

L’elenco dei convocati dell’Italia in vista delle prossime amichevoli. Son ben 31 i calciatori chiamati dal Ct

L’Italia non sarà ai Mondiali ma anche Roberto Mancini ha diramato la sua lista dei convocati. Gli azzurri, infatti, saranno impegnati in due amichevoli, contro l’Albania, in programma il 16 novembre all’Air Albania Stadium di Tirana, e contro l’Austria, il 20 novembre all’Ernst Happel Stadion di Vienna.

Un’occasione per testare nuovi calciatori, in vista dei match di qualificazione ai prossimi Europei, in programma a marzo.

Il Commissario tecnico della Nazionale ha chiamato così ben 31 calciatori, che si ritroveranno, come da prassi, al Centro Tecnico di Coverciano, domenica. La novità più importante è la presenza di Simone Pafundi, attaccante classe 2006 in forza all’Udinese.

Il momento positivo della Juventus, inoltre, ha convinto Mancini a convocare anche Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, che lasceranno Torino e raggiungeranno l’azzurro insieme a Federico Chiesa, che finalmente si è messo alle spalle il brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Confermate le presenze di Federico Gatti, Pasquale Mazzocchi e Giorgio Scalvni. Tra i pali convocazione anche per Guglielmo Vicario. A centrocampo si rivede Ricci, in attacco Nicolò Zaniolo.

Italia, l’elenco completo dei convocati di Mancini

Ecco i calciatori, chiamati per il raduno:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma).