Calciomercato Juve, concorrenza stracciata: scelto il colpo Milinkovic-Savic

Il centrocampista serbo di proprietà della Lazio è sempre stato uno dei tanti sogni proibiti della dirigenza bianconera sul mercato

Archiviato il quattordicesimo turno di Serie A con Verona-Juventus e Lazio-Monza, a farla da padrone sin qui fino alla partitissima di domenica prossima tra bianconeri e biancocelsti sarà inevitabilmente il calciomercato.

Proprio Juventus e Lazio in futuro potrebbero rendersi protagoniste di un appassionante incrocio di mercato. Sul tavolo c’è ovviamente il nome di Sergej Milinkovic-Savic, da anni oggetto del desiderio del club bianconero. Il centrocampista serbo non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con i biancocelesti nel giugno 2024 e, nei mesi successivi ai Mondiali di Qatar 2022, potrebbe dire addio senza nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, scelto il colpo Milinkovic-Savic dalla Serie A

Una ricorsa, dicevamo, che tra i bianconeri e il calciatore va avanti da anni. Per questa ragione nel sondaggio proposto sul canale telegram di Calciomercato.it questa mattina è stato chiesto ai tifosi della Juve quale top player di proprietà di una diretta rivale per lo scudetto nel nostro campionato farebbe comodo alla squadra di Allegri, per completare una rimonta scudetto sul Napoli che ad oggi sembra però proibitiva.

Tra i quattro calciatori proposti, chi ha raccolto più preferenze è stato proprio Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha raggiunto il 76% dei voti complessivi, staccando nettamente tutte le altre alternative. Nonostante nella passata stagione sia stato eletto come miglior calciatore del campionato italiano, ad esempio, Rafa Leao è stato votato solamente dal 9% dei tifosi. Ultimo posto invece condiviso da Alessandro Bastoni e Piotr Zielinski, entrambi fermi al 7%.