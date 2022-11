Gratis al Borussia Dortmund, la Juventus non può farci nulla

Juventus e Inter hanno una concorrente in più: il Borussia Dortmund rompe gli indugi e va all’assalto, arriva gratis

Una necessità comune a molti club. Di terzini di livello importante in questo periodo storico non ce ne sono tanti ed allora quanto capita l’occasione va sfruttata a tutti i costi. Lo sa bene la Juventus che proprio sugli esterni difensivi ha più di un problema.

Ad esempio sull’out mancino c’è Alex Sandro che è in scadenza di contratto nel 2023 e difficilmente rinnoverà, considerate anche le sue prestazioni non certo importanti. Ecco allora la necessità di andare sul mercato per trovare un terzino sinistro. Una necessità che ha anche l’Inter: Inzaghi ha trovato Dimarco, ma fa i conti con le difficoltà di Gosens.

Per questo Marotta monitora le possibili occasioni e ce n’è una che fa gola ai nerazzurri quanto ai bianconeri. Un nome che però rischia di sfumare sia per l’Inter che per la Juventus per colpa del Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus e Inter, il Dortmund si fionda su Bensebaini

Il nome è quello di Ramy Bensebaini, 27 anni, terzino algerino. Il calciatore ha passaporto extracomunitario e per questo motivo non può essere acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio. A giugno il suo contratto scade e non sembrano esserci le possibilità di un rinnovo, quindi potrebbe essere un’occasione importante dal punto di vista economico.

Bensebaini gratis è una possibilità che intriga il Borussia Dortmund che domani sera affronterà proprio il Moenchengladbach con l’algerino in campo. Stando a quanto riporta la ‘Bild’, il Dortmund è fortemente interessato al 27enne ex Rennes ed è pronto a strapparlo a zero alla folta concorrenza per sfruttare la sua capacità di spingersi in avanti e andare in gol, caratteristica che manca agli esterni presenti nella rosa a disposizione di Terzic. La sfida quindi è lanciata con il Borussia Dortmund che potrebbe soffiare a Juventus e Inter Bensebaini.