Bocciatura su tutti i fronti: “4 in pagella”

Bocciatura su tutti i fronti dopo la gara di campionato, piovono critiche: “Voto 4 in pagella”

Con il 2-0 conquistato al Maradona contro l’Empoli, il Napoli, complice anche il pari del Milan sul campo della Cremonese, vola in vetta alla classifica a +8 dai rossoneri. Non sono però mancate contestazioni in merito a quello che è stato l’episodio che ha permesso ai partenopei di sbloccare la gara: il contatto tra Marin e Osimhen in area empolese che l’arbitro Pairetto ha giudicato colpevole della massima punizione.

Il rigore è stato poi trasformato da Lozano, ma le polemiche non sono mancate. C’è chi ha considerato il contratto troppo leggero il contatto e chi ha parlato di “rigorino”. A riguardo si è espresso anche l’ex arbitro Massimo Chiesa, che ha espresso una pesante bocciatura nei confronti del fischietto torinese. “Il rigore assegnato ieri è stata la perla di un arbitraggio pessimo da parte di Pairetto – ha affermato Chiesa – Bocciatura per lui, prestazione da 4 in pagella”.

Napoli-Empoli, Chiesa boccia Pairetto

L’ex direttore di gara è intervenuto in diretta a ‘Radio Punto Nuovo’ e non ha risparmiato critiche nei confronti di Pairetto per la prova di Napoli-Empoli: “Il rigorino non esiste, un rigore o c’è o non c’è. Io il contatto Osimhen-Marin non l’avrei fischiato, seppur il contatto ci sia stato e il nigeriano abbia preso il tempo all’empolese. Se seguiamo gli ultimi chiarimenti forniti dall’Aai, non andrebbe fischiato mai un rigore del genere. E’ stata la perla di un arbitraggio pessimo da parte di Pairetto, che non ha tenuto la gestione disciplinare da ambedue i lati e ha preso parecchie sviste. L’unica cosa giusta è stata l’espulsione di Luperto“.

Per Chiesa si parla dunque di bocciatura totale: “Per me è una bocciatura totale per Pairetto ieri, siamo ai livelli del 4 in pagella. Parliamo di un arbitro che va in giro per l’Europa a fare l’internazionale, bisognerebbe aspettarsi qualcosa in più da lui. Il fallo Ndombele-Di Francesco in Napoli-Lecce? La dinamica fu simile, neanche quello era rigore. Quando il contatto è minimale, io sarei per evitare il fischio. Il rigore dovrebbe essere la punizione per un gol mancato, non per cose secondarie”.