DIRETTA Serie A, Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le sfide giocate ieri, scendono in campo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma

Dopo i pareggi tra Spezia-Udinese e Cremonese-Milan, e la vittoria dell’irrefrenabile capolista Napoli contro l’Empoli, è il turno di Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

I giallorossi di José Mourinho arrivano all’appuntamento con l’amaro in bocca dopo il derby perso, su errore madornale di Roger Ibanez sfruttato alla perfezione da Felipe Anderson, contro la Lazio di Maurizio Sarri nel turno precedente. In classifica, si trovano adesso al quinto posto, in coabitazione con la Juventus di Massimiliano Allegri, a soli due punti da Lazio e Atalanta in zona Champions League. Avversario di giornata sono i neroverdi guidati da Alessio Dionisi, reduci dalla sconfitta, la quarta nelle ultime cinque partite, patita sul campo dell’Empoli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-ROMA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; D’Andrea, Pinamonti, Lauriente. All. Dionisi

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Shomurodov. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Milan* 30, Atalanta e Lazio 27, Roma e Juventus 25, Inter e Udinese* 24, Torino e Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli* 14, Monza 13, Spezia* 10, Lecce 9, Cremonese* 7, Sampdoria 6, Verona 5

* una partita in più

L’altro incontro delle 18.30, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Lecce e l’Atalanta. I giallorossi di Marco Baroni arrivano all’appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo dell’Udinese di Andrea Sottil, mentre il bottino pieno manca dal 16 settembre scorso, 2-1 sul campo della Salernitana di Davide Nicola. In Puglia, di contro, arriva la squadra di Gian Piero Gasperini desiderosa di rifarsi dopo la sconfitta interna patita contro il Napoli, la seconda nelle ultime tre partite, per non perdere ulteriore terreno da chi occupa le posizioni di testa e tenere a debita distanza le inseguitrici. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-ATALANTA

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Djimsiti, Ruggeri; Soppy, Pasalic, de Roon, Zortea, Malinovskyi, Ederson; Zapata. All. Gasperini

