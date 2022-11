Calciomercato Lazio, chiesta la cessione: scambio con la Juve

In casa Lazio l’umore è alle stelle dopo la vittoria nel derby contro la Roma, anche se tra i big c’è ancora qualcuno che fa discutere. Retroscena su Luis Alberto

Lo scorso anno, ma anche in estate, si è parlato tanto del rapporto mai particolarmente decollato tra Luis Alberto e Maurizio Sarri. Col tecnico ex Napoli e Juventus la scintilla non è scoccata e lo si evince anche dal corposo calo di rendimento degli ultimi 12 mesi da parte del centrocampista spagnolo, che ha dovuto modificare dettami tattici e raggio d’azione, faticando, almeno nella prima fase dello scorso anno, ad entrare in ritmo.

Al netto di tutto gol e assist non mancano con tre centri e un passaggio vincente in questo campionato, anche se gli scarsi 500 minuti in 12 partite di Serie A fanno ben capire come non sia più fondamentale. Tanta panchina di partenza, e diversi spezzoni per il ‘mago’ biancoceleste che nell’ultimo derby vinto contro ha giocato 71 minuti da titolare.

Calciomercato Juventus, ancora un retroscena su Luis Alberto: suggestione a gennaio

Nonostante la felicità generale per la vittoria del derby in casa Lazio c’è sempre da discutere su Luis Alberto, come evidenziato da un retroscena rivelato da ‘Il Messaggero’. Nello specifico, secondo quanto riferito dal quotidiano, sabato sera dopo la partita Maurizio Sarri avrebbe chiesto nuovamente la cessione dello spagnolo a Claudio Lotito. Piccola tensione quindi con Luis Alberto che però il presidente laziale non vuole svendere per accontentare le richieste del tecnico che gradirebbe un laterale come Parisi o Valeri, e Rafa Silva per la mediana.

La situazione dello spagnolo potrebbe ad ogni modo anche portare ad un eventuale addio a gennaio qualora se ne presentassero le giuste circostanze. Luis Alberto potrebbe piacere anche alla Juventus, che avrebbe bisogno di un boost di qualità in mediana in termini di ultimo passaggio. Al netto del valore economico del centrocampista biancoceleste, Lotito ai bianconeri potrebbe anche chiedere in cambio un giovane tra i vari Iling-Junior, Miretti e Fagioli che tanto bene stanno facendo, in particolare gli ultimi due. Calciatori però interessanti per il futuro bianconero, con la Juventus che non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dei propri gioielli. Il futuro juventino è infatti rappresentato proprio da loro.