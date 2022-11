HIGHLIGHTS | Napoli inarrestabile: Empoli ko e +9 sul Milan. Pari tra Spezia e Udinese

Gli azzurri di Spalletti conquistano la decima vittoria consecutiva in campionato e allungano in testa alla classifica in attesa del Milan. In Liguria finisce 1-1

Napoli sempre più in testa alla classifica. Con l’Empoli in casa arriva la decima vittoria consecutiva in campionato, che in attesa di Cremonese-Milan vuol dire 9 punti di vantaggio proprio sui rossoneri a una giornata dalla pausa per i Mondiali.

Il successo degli azzurri di Spalletti non è giunto però in scioltezza come quasi tutti i precedenti nove, ma con un po’ di fatica contro un buon Empoli che soccombe a venti dal termine con il rigore trasformato da Lozano e concesso per un contatto, giudicato falloso, tra Marin e Osimhen. Il penalty appare molto generoso e permette a Meret e compagni di mettere in discesa il match, chiuso poi dall’ex Zielinski e in dieci uomini dai toscani per l’espulsione dell’altro ex Luperto.

TABELLINO NAPOLI-EMPOLI 2-0

70′ rig.Lozano, 88′ Zielinski (N)

Serie A, 14esima giornata: Spezia-Udinese finisce in parità

Allo stesso orario si è giocata anche Spezia-Udinese. Gara vivace quella del ‘Picco’, terminata col punteggio di 1-1. Al vantaggio ligure firmato Reca poco dopo la mezz’ora, ha risposto la formazione friulana dieci minuti più tardi con un contropiede finalizzato splendidamente da Lovric. Il pari forse non accontenta nessuna delle due, però muove la classifica.

TABELLINO SPEZIA-UDINESE 1-1

33′ Reca (S), 43′ Lovric (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Milan 29, Atalanta e Lazio 27, Roma e Juventus 25, Inter e Udinese* 24, Torino e Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli* 14, Monza 13, Spezia* 10, Lecce 9, Sampdoria e Cremonese 6, Verona 5.

*Una partita in più

A breve arriveranno gli highlights delle due partite