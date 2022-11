Rigore Osimhen e proteste Milan: “Trovate le differenze”

Scoppia la polemica per il rigore concesso al Napoli su Osimhen, che ha sbloccato la sfida con l’Empoli al Maradona. Proteste Milan: che cosa sta succedendo

Non si arresta la corsa del Napoli di Luciano Spalletti, vincente anche contro l’Empoli nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Il match si decide nella ripresa grazie al rigore di Lozano e il raddoppio nel finale di Piotr Zielinski.

“Il rigore? Preferisco non parlare, è stato un rigorino. Il contatto non sembrava così evidente da causare un rigore. L’arbitro ha visto così e non si può cambiare”, ha commentato a caldo l’allenatore dei toscani Paolo Zanetti, non contento della decisione arbitrale che ha spianato la squadra ai padroni di casa. Le polemiche scoppiano soprattutto sui social e in particolare da parte dei tifosi del Milan, diretta inseguitrice della squadra azzurra. Il paragone è con Messias e l’episodio nell’ultimo match dei rossoneri contro lo Spezia. Per l’esterno è arrivato il giallo per simulazione e anche l’ammenda.

Napoli-Empoli, bufera social sul rigore di Osimhen: “Messias giallo e multa, Osimhen rigore”

Messias giallo e multa, Osimhen rigore guadagnato pic.twitter.com/m51IVtqT0N — Massiv $8 (@massiv97) November 8, 2022

fosse stato messias al posto di osimhen gli avrebbero dato una multa da 1 mln più l’ergastolo — Alessia🏆🦩 (@alesalv17) November 8, 2022

I milanisti non si ricordano il rigore solare negato a Osimhen nello scontro diretto. Memoria corta. #NapoliEmpoli — Martina (@MartinaGiuliano) November 8, 2022

Metri di giudizio. Lo stesso episodio del rigore concesso oggi su Osimhen. Lo immagino a Torino su un giocatore della #juve vedo già l’arbitro che a gesti dice di continuare. — Fabio Martini RTR 99 (@Fabio_Martini_) November 8, 2022

Messias torino e poi parli di un rigore nettissimo dove osimhen anticipa l avversario beh complimenti a voi — Enzuccio1926 (@enzuccio1926N) November 8, 2022

Osimhen che si incastra sul giocatore dell’Empoli mi ricorda Lautaro con bonucci.

bel rigorino pic.twitter.com/VuErhvAE89 — LIL BO CICCIO 🤠 (@cicciobo2) November 8, 2022