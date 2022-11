Bufera Milan all’intervallo: “Mandato due volte a fanc…”

Termina il primo tempo tra Cremonese e Milan e scoppia la bufera su un episodio accaduto in campo tra due giocatori rossoneri

Turno infrasettimanale per la Serie A per disputare la quattordicesima giornata, la penultima prima della pausa per il Mondiale in Qatar. Il Milan questa sera affronta la Cremonese in un match dove Stefano Pioli decide di ricorrere a diversi cambi visti i tanti impegni ravvicinati che la squadra ha affrontato nelle ultime settimane.

Occasione da titolare per Ballo-Toure, Thiaw, Rebic e Origi, con Leao che parte dalla panchina. Una prima frazione dove il Milan ha creato diversi pericoli, senza riuscire però a trasformarli in gol. Nell’undici titolare dei rossoneri però c’è un giocatore che finisce nel mirino dei tifosi sui social per le diverse occasioni sbagliate e i palloni sprecati. Bocciato subito dopo i primi 45 minuti del match.

Cremonese-Milan, Origi nel mirino dei social: “C’è un motivo se lo prendi a zero”

Non ha di certo fatto la differenza il rendimento di Divock Origi in questa prima parte di stagione in maglia rossonera. L’attaccante belga infatti in 12 presenze tra campionato e Champions League ha segnato un solo gol. Questa sera contro la Cremonese Origi parte nuovamente titolare, vista l’assenza di Giroud, ma nella prima frazione di gioco sbaglia una grande occasione uno contro uno con il portiere avversario.

I tifosi del Milan sui social non sono contenti di questo primo tempo dell’attaccante, ma in generale anche del suo rendimento fin qui. C’è chi scrive di non aver mai visto un attaccante così nel Milan, e chi si capisce il motivo per cui è arrivato a zero in rossonero. Inoltre Origi sarebbe stato mandato a quel paese da Rebic nel primo tempo durante una azione offensiva poi gettata al vento dall’attaccante belga. Origi dunque dovrà cambiare marcia e fare qualcosa in più per convincere i tifosi del Milan.

Rebic ha mandato due volte affanculo origi perché è un veneziano 😂😂😂 — Luca Parry (@LucaParry85) November 8, 2022

Basta Origi bastaaaaaaaaaaaaaaa — FABRI (@FabrizioVerdi) November 8, 2022

Origi alterna giocate sopraffine a errori e decisioni pessime — Il Pittore di Vitry-Sur-Seine (@Adlinismo_) November 8, 2022

Origi non ti voglio più vedere — Clea Strange🔮 (@surisworld) November 8, 2022

Mai visto nel Milan un attaccante più scarso di Origi. — Simone (@_Sim95_) November 8, 2022

Origi figlio mio se sei messo male — Marco (@MarcoMacagnino5) November 8, 2022