Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: quattordicesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Penultima giornata prima della pausa per i Mondiali. La Serie A scende in campo per il quattordicesimo turno: occhi puntati sulla capolista Napoli, subito in campo alle 18.30 contro l’Empoli. Poi toccherà al Milan sfidare la Cremonese. Mercoledì spazio a Sassuolo-Roma e Inter-Bologna. La giornata andrà in archivio giovedì con Verona-Juve e Lazio-Monza. Tre giorni davvero intensi con rischio turnover, non una bella notizia per chi fa il fantacalcio

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della quattordicesima giornata di Serie A

Napoli-Empoli martedì ore 18.30

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Satriano.

TOP: Zielinski a caccia del gol dell’ex. Bene Mario Rui

FLOP: Luperto non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Attenzione al baby Baldanzi



Spezia-Udinese martedì ore 18.30

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Maldini, Nzola.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; N. Pérez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; Success, Deulofeu.

TOP: Maldini può continuare a segnare, bene Pereyra

FLOP: Walace ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Chi punta su Success?

Cremonese-Milan mercoledì ore 20.45

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Zanimacchia, Meité; Okereke.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi.

TOP: Bene il dinamismo di Okereke. Rebic può far male

FLOP: Ballo-Touré non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Occhio a Brahim Diaz

Lecce-Atalanta mercoledì ore 18.30

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Zapata.

TOP: Strefezza e Lookman, fantasia al potere

FLOP: De Roon non ci fa impazzire

RISCHIATUTTO: Bene scommettere su Soppy

Sassuolo-Roma mercoledì ore 18.30

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traoré.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo; Belotti, Abraham.

TOP: Smalling e Ferrari, due garanzie

FLOP: Lopez non sta incidendo

RISCHIATUTTO: Zalewski può dare soddisfazioni

FIORENTINA-SALERNITANA mercoledì ore 20:45

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek.

TOP: Piatek per il classico gol dell’ex! Sì a Kouamé e Mazzocchi

FLOP: poca fiducia in Bronn

RISCHIATUTTO: Jovic anche dalla panchina

INTER-BOLOGNA mercoledì ore 20:45

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.

TOP: Rilanciate Lautaro! E’ tempo di bonus per Dimarco e Calhanoglu

FLOP: Cambiaso può andare in affanno

RISCHIATUTTO: Non temete di mettere Arnautovic

TORINO-SAMPDORIA mercoledì ore 20:45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Murru; Gabbiadini, Caputo.

TOP: finalmente Singo! Fidatevi di Vlasic e Djuricic

FLOP: Villar non ci offre garanzie

RISCHIATUTTO: Lazaro può portare bonus inattesi

VERONA-JUVENTUS giovedì ore 18:30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Kallon, Verdi; Henry.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

TOP: Di Maria vuole far capire che sta bene! Sì a Bremer. Doig si può mettere

FLOP: Dawidowicz rischio malus

RISCHIATUTTO: tra i centrocampisti manca il gol di Locatelli, è arrivato il suo turno

LAZIO-MONZA giovedì ore 20:45

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari.

TOP: Anderson da nove porta bonus! Romagnoli-Savic due certezze! Si salva Augusto

FLOP: Caldirola andrà in difficoltà

RISCHIATUTTO: Ranocchia può tirar fuori il coniglio dal cilindro