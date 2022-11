Nuovo infortunio: Mondiale a rischio, si teme un lungo stop

Il ginocchio del big va ko e le sue condizioni preoccupano in vista delle ultime partite ma soprattutto in vista del Mondiale in Qatar

La prima parte di stagione sta per terminare. Sicuramente questo è stato un inizio di stagione anomalo, condizionato dal Mondiale in Qatar che inizierà tra soli dodici giorni con il match proprio tra la nazione ospitante e l’Ecuador. Per questo motivo le partite di campionato e delle coppe europee si sono giocate in maniera molto più ravvicinata del solito.

Inevitabilmente, giocando praticamente ogni tre giorni da settembre a oggi, gli infortuni nelle squadre si sono moltiplicati portando molti giocatori a dover rinunciare anche alla convocazione per il Mondiale. Tra gli esempi più noti c’è sicuramente quello di Paul Pogba, che non potrà partecipare con la Francia, pur non avendo mai giocato con la Juventus. Proprio oggi un altro big rischia di saltare il Mondiale per un infortunio appena subito.

Mane va ko, il Senegal trema: Mondiale a rischio

Uno dei trasferimenti più importanti nel panorama europeo della scorsa estate è stato sicuramente il passaggio di Sadio Mane dal Liverpool al Bayern Monaco. L’esterno senegalese nel club tedesco ha anche cambiato ruolo passando a giocare spesso come punta centrale invece che come esterno.

Fino ad ora Mane ha messo a segno 11 gol in 22 partite, diventando subito fondamentale per la squadra di Nagelsmann. Questa sera il Bayern Monaco ha battuto 6-1 il Werder Brema, ma nei minuti iniziali è arrivata una pesante tegola. Infatti Sadio Mane è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo uno scontro per un problema accusato al ginocchio destro. L’entità dell’infortunio sarà sicuramente da valutare nelle prossime ore, ma oltre che per l’ultima partita dei tedeschi, a tremare è il Senegal, che in vista del Mondiale rischia di perdere il suo giocatore più importante. Scopriremo nelle prossime ore il problema al ginocchio per Mane quanto sarà grave, sperando di non perdere un altro grande giocatore in un Mondiale che a causa degli infortuni dovrà fare a meno di molti giocatori, oltre che dell’Italia.