Sorteggi Champions: Inter e Milan pescano malissimo, gode il Napoli

Sorteggi Champions, alle 12 a Nyon si comporrà il quadro degli ottavi di finale: simulazione favorevole al Napoli, male Inter e Milan

Un lunedì insolitamente piuttosto intenso, a livello calcistico, per le squadre italiane e non solo. E’ già vigilia di campionato per il turno infrasettimanale, il penultimo prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar, ma soprattutto è il giorno dei sorteggi europei. Alle 12, a Nyon, verranno sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League.

A seguire, ci saranno anche i sorteggi degli spareggi per accedere ai tabelloni di Europa League e Conference League, ma l’attenzione, naturalmente, è per larga parte sulla principale competizione europea. Tre le italiane che si sono guadagnate il pass per gli ottavi di Champions, ossia Napoli, Inter e Milan. Gli azzurri hanno vinto il loro girone e saranno testa di serie insieme a Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica. Le compagini milanesi, che hanno concluso il proprio gruppo al secondo posto, saranno nell’altra urna con Liverpool, Bruges, Eintracht Francoforte, Lipsia, Borussia Dortmund e Psg.

Le sfide si disputeranno, all’andata, il 14, 15, 21 e 22 febbraio, mentre al ritorno il 7, 8, 14 e 15 marzo. Gare di ritorno in casa delle testa di serie, agli ottavi non potranno ancora affrontarsi squadre della stessa nazione. Urne piene di insidie per le squadre nostrane: Spalletti ha a disposizione un range globalmente molto più agevole ma rischia il Psg, molti gli ‘squali’ per Milan e Inter che ‘sperano’ nel Porto, che pare la più abbordabile del lotto.

Sorteggi Champions, la simulazione sorride al Napoli: è dura per Milan e Inter

La simulazione dei sorteggi compiuta dalla nostra redazione ha emesso un verdetto favorevole al Napoli capolista della Serie A, che trova il Bruges. Ottavo di finale abbordabile dunque per gli azzurri, se così fosse. Molto più dura, invece, per Milan e Inter. I rossoneri pescherebbero il Real Madrid, i nerazzurri invece il Manchester City. Sfide che sarebbero estremamente proibitive per le squadre di Pioli e Simone Inzaghi. A partire dalle 12, scopriremo come andrà effettivamente.