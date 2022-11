Pogba non lascia, ma raddoppia: “Sto meglio e voglio vincere alla Juve”

Paul Pogba è stato il grande assente dell’inizio di stagione della Juve. Il centrocampista ha parlato delle sue condizioni e ha ribadito la voglia di vincere in bianconero

Paul Pogba non è un calciatore come gli altri per la Juve. Per questo, il suo ritorno in bianconero è stato accolto con grande gioia dai tifosi nell’ultima estate.

Poi, però, le cose non sono andate esattamente come tutti si aspettavano. Il francese è finito subito ai box per l’infortunio al menisco e la terapia conservativa scelta dal calciatore ha solo allungato i tempi, prima dell’intervento. Dal 2023, per, l’ex Manchester United vuole tornare ad avere un ruolo centrale per la Juve e non ha più intenzione di restare a guardare. Anche perché ci sarà ancora una rimonta in Serie A da portare avanti e poi l’Europa League che non può essere considerato un trofeo da snobbare. Stasera Pogba è grande ospite della cerimonia per il Golden Boy e ha detto parole importante per il suo futuro e la Vecchia Signora: “Era un sogno vincere qualcosa come il Golden Boy: una strada lunga. Voglio continuare a vincere anche qui alla Juve. Sto meglio. Rafaela Pimenta è una seconda mamma, mi ha fatto capire tante cose nel calcio e nella vita. Raiola? Tanti aneddoti. Passo il tempo a Manchester, avevo Ferguson che voleva fare il contratto. Mino disse: “Questo contratto neppure il mio cane lo firma. E siamo andati via da Manchester. Avevo davanti Ferguson”.

Non solo Pogba: ecco le parole della Pimenta dopo il premio al Golden Boy

Pogba, quindi, non ha alcuna intenzione di attendere ulteriormente, ma c’è anche chi di lui si interessa molto da vicino e che stasera ha ricevuto un riconoscimento piuttosto importante. Stiamo parlando di chi cura gli interessi del Polpo, Rafaela Pimenta, che proprio al Golden Boy è stata nominata come ‘Best agent player’. Nel suo discorso, ha rivelato com’è andata l’ultima estate, particolarmente difficile: “Non si dormiva, non si mangiava. È stata un’estate dura, la mancanza di Mino è stato un buco enorme. Siamo una famiglia, l’abbiamo superata assieme”.