Derby infuocato, dirigente cacciato dalla tribuna

Derby infuocato: un dirigente non sarà più in tribuna e il club prepara la denuncia istituzionale. Tutti i dettagli

Non sono mancate le scintille nel Derby della Capitale vinto ieri dalla Lazio di Maurizio Sarri. Nella ripresa, in particolare, Radu e Rui Patricio hanno scatenato il parapiglia all’Olimpico.

“L’obiettivo di questo derby era far felice il popolo laziale, poi penseremo ai punti”, ha commentato a caldo Sarri. “Veder giocare i ragazzi con il cuore e l’anima che hanno messo oggi in campo dà più soddisfazioni di ogni discorso tattico. Questo è uno dei derby più sentiti del mondo. Io a Londra ne ho giocati tanti ma non c’è certo la partecipazione emotiva che c’è per questo. Non è una partita normale e probabilmente in questa settimana abbiamo pagato anche quello, siamo stati distratti”. Questa, invece, la delusione di Mourinho: “Senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori speciali ci è mancato. Senza Dybala e Pellegrini negli ultimi 25 minuti serviva lucidità. C’è stato un nostro dominio. La Lazio ha difeso il suo vantaggio e ha voluto giocare il meno tempo possibile. Troppa emozione e poca consapevolezza dell’obiettivo e dell’organizzazione di gioco. Non è facile giocare contro una squadra tutta bassa”. Da Roma a Siviglia.

Un altro derby piuttosto infuocato è infatti andato in scena anche in Spagna, quello sentitissimo tra Betis e Siviglia. Sono stati addirittura tre i cartellini rossi al termine della partita, due per il Betis, a Fekir e Borja Iglesias, e uno al Siviglia, a Montiel, per un pareggio finale che scontenta entrambe le formazioni. Ma non solo.

Caos nel derby di Siviglia: l’ex Roma Monchi e la denuncia del Betis, cosa succede

“Fai schifo da vent’anni”. Come riportato dai media spagnoli, sarebbe questo il commento attribuito a Monchi, direttore sportivo del Siviglia, in occasione del derby del Benito Villamarín. Un commento che ovviamente non è andato giù a tifosi e dirigenza dei Verdiblancos: secondo quanto riferito da ‘Cope’, il Betis non inviterà più in tribuna d’onore l’ex Roma e presenterà una lettera alla Liga come denuncia istituzionale.