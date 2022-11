“Siamo arrabbiati”: botta e risposta Sarri-Mou prima del Derby

Le dichiarazioni dei due allenatori prima del Derby della Capitale tra Roma e Lazio

Josè Mourinho e Maurizio Sarri sono intervenuti ai microfoni di ‘DAZN’ prima di Roma-Lazio. Botta e risposta tra i due allenatori.

Il tecnico giallorosso ha parlato così: “Come l’abbiamo preparata? Solo riposo. Dormire e riposare. Ci conosciamo entrambi, la Lazio è difficile da affrontare. È una grande squadra con gente di esperienza e velocità in attacco, che può creare pericoli. Al di là del derby, sono una buona squadra”. Su Camara: “Il posto da titolare non è di nessuno, non è di Matic. Sono diversi, Camara ha più intensità. Cristante di solito gioca tutti i minuti e in queste ultime due partite ha giocato meno, solo 45 minuti. Arriva a questo derby molto bene. Camara sta bene, è in fiducia. Abraham sta bene? Sì, ha vinto le ultime tre partite. Quando si vince si è felici”.

Questa, invece, la ‘risposta’ di Sarri nel pre-partita: “Arrabbiati? Sì per i risultati, ma in Olanda abbiamo fatto una buona partita. Non dobbiamo giocare per nulla, né per i punti ma solo per il popolo laziale. Luis Alberto? Abbiamo fuori Milinkovic, anche se non è al top della condizione ci può dare una mano. Immobile è in panchina ma non è disponibile, vuole stare vicino alla squadra”.