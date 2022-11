“Il peggiore della Serie A per distacco”: tutti contro di lui nel derby

Il derby Roma-Lazio come al solito non risparmia grandi emozioni e polemiche: nella stracittadina della Capitale errore imperdonabile

Un derby, quello tra Roma e Lazio, molto importante come sempre. Una stracittadina carica di significati, pur se privo di alcuni protagonisti annunciati, come Paulo Dybala, Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic, e che vale un prestigioso terzo posto in classifica, alle spalle di Napoli e Milan, oltre alla supremazia nella Capitale. Insomma, un appuntamento fondamentale per le ambizioni quanto meno di zona Champions di entrambe.

Sfida magari non spettacolare, ma con buon ritmo, grande agonismo e intensità. Mourinho e Sarri hanno studiato bene la gara e stanno riuscendo per la maggior parte a neutralizzare i propri punti di forza. In una gara così equilibrata, dove nel primo tempo i giallorossi a onor del vero hanno fatto forse qualcosa in più in zona gol (sfortunato Zaniolo a colpire una traversa rocambolesca), a decidere almeno parzialmente non poteva che essere un episodio. E l’episodio arriva, con una topica clamorosa che ottiene polemiche a non finire sui social network.

Roma-Lazio, che frittata di Ibanez: “Basta, non può giocare i derby”

L’errore clamoroso è quello di Roger Ibanez, che spalanca il vantaggio alla Lazio facendosi attaccare da Pedro in area di rigore su un disimpegno che avrebbe potuto essere gestito in maniera molto più tranquilla e perdendo palla in maniera goffa sul pressing dello spagnolo, con Felipe Anderson, ancora una volta schierato centravanti in questa fase, libero di battere a rete a centro area e portare avanti i biancocelesti infilando Rui Patricio, incolpevole. Un errore che su Twitter non può passare inosservato e infatti le critiche al brasiliano sono durissime. Ancora una volta, un episodio che condiziona in negativo il derby suo e della Roma, come già accaduto in passato. In molti si scatenano, invitandolo a non scendere più in campo nei derby della Capitale, e qualcuno invoca addirittura la ‘prigione’ per un errore a dir poco da matita blu, che per il momento sta indirizzando la partita per la squadra di Sarri, permettendole il sorpasso in classifica. Ecco i messaggi più polemici:

