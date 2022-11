DIRETTA Serie A, Bologna-Torino 0-0 | Si parte! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e il Torino di Juric in tempo reale

Il Bologna riceve il Torino in Emilia nel lunch match domenicale valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una partita tra due formazioni che vivono un buon momento di forma che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

Da una parte i rossoblu di Thiago Motta vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro due neopromosse come il Lecce in casa ed il Monza in trasferta per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica. Dall’altra i granata di Ivan Juric privi dello squalificato Linetty, a loro volta, puntano ad allungare la striscia di due successi consecutivi iniziata contro l’Udinese e proseguita a sorpresa contro il Milan per provare ad avvicinarsi alle posizioni che valgono le competizioni europee. La scorsa stagione, su questo stesso campo, la gara finì con un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Djidji; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* 35 punti; Milan* 29, Atalanta* 27; Roma 25; Lazio e Inter 24; Udinese* 23; Juventus 22; Torino 17; Salernitana 17*; Sassuolo 15*; Empoli 14*; Bologna e Fiorentina 13; Monza 10; Spezia* e Lecce* 9; Sampdoria e Cremonese* 6; Verona. *una partita in più