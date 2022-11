Voltafaccia totale, Inter e Juve al palo: destinazione clamorosa

Calciomercato Juve ed Inter, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna fanno saltare il banco. Intreccio a sorpresa.

Manca sempre meno all’inizio di un derby d’Italia che potrebbe rappresentare un turning point di fondamentale importanza. Inter e Juve, infatti, stanno recuperando terreno in campionato, e sono reduci da due sconfitte sostanzialmente indolori in Champions. Se però i nerazzurri sono riusciti a strappare con merito il pass per gli ottavi di Champions, i bianconeri sono stati retrocessi ai sedicesimi di Europa League.

All’Allianz Stadium si prospetta dunque una gara dagli alti contenuti emotivi. Allegri sa che la sua squadra non può fallire un altro big match, e nella conferenza stampa di presentazione ha tenuto alta l’asticella. Tuttavia, a pochi mesi dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, è chiaro che anche le voci di mercato comincino a catalizzare l’attenzione mediatica. In quest’ottica, sia Marotta che Cherubini sono attenti all’evolvere di diversi scenari, con i quali poter rimpolpare settori del campo che in questo primo scorcio di stagione hanno evidenziato delle lacune.

Calciomercato Juve ed Inter, Barcellona su Pavard: la situazione

Opzioni intriganti, dicevamo, e dai costi relativamente ridotti. Per innalzare l’asticella in termini di esperienza, Juve ed Inter hanno spesso attinto al mercato dei parametri zero. Non è questo il caso di Benjamin Pavard, legato al Bayern Monaco da un contratto in scadenza nel 2024. Il francese era già stato accostato alla “Vecchia Signora” nell’ambito dell’operazione che ha portato de Ligt a vestire la maglia dei bavaresi, ed effettivamente i bianconeri starebbero continuando a sondare la situazione, così come l’Inter.

Dalla Catalogna, però, trapela una novità da non trascurare. Come evidenziato da ‘El Nacional’, infatti, sulle tracce del classe ’96 ci sarebbe anche il Barcellona. I blaugrana vogliono regalarsi un colpo importante con cui rivitalizzare una difesa che in questa stagione, se attaccata in velocità, ha denotato non poche lacune. Pavard rappresenterebbe un colpo che abbinerebbe qualità ed esperienza. Al momento i catalani non hanno ancora affondato il colpo, ma non è escluso che si possano i creare i presupposti per un affare immediato per anticipare la concorrenza.