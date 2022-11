Calciomercato Juve: “Cifra ridicola”. A gennaio diventa bianconero

Per gennaio può esserci una opportunità da sfruttare: venduta ad una cifra ridicola, può diventare bianconero a stagione in corso

Ultima settimana poi ci sarà la pausa dei campionati e il mercato tornerà prepotentemente protagonista. I Mondiali danno l’occasione per ampliare il periodo per pianificare i colpi invernali, andare alla scoperta di possibili occasioni per migliorare la propria rosa e andare a coprire eventuali falle presenti in squadra.

Occasioni arrivano anche (o forse soprattutto) dai grandi club con i loro esuberi: i primi quattro mesi di stagione hanno dato un segnale chiaro tra chi ha spazio in formazione e chi, invece, non rientra nei piani del tecnico. E proprio da questo bacino che si può attingere per andare a rinforzare la rosa. Ad esempio nel Barcellona c’è un calciatore che non ha avuto molto spazio: Xavi non punta su di lui e i 131 minuti in campo lo dimostrano in maniera lampante.

Con il contratto in scadenza a fine stagione, Memphis Depay rappresenta una tentazione per diversi club. La Juventus ci ha provato in estate e potrebbe tornare alla carica in inverno, come un pensiero potrebbero farlo anche il Milan o la Roma, di cui pure si è parlato nelle ultime settimane. A rendere ancora più allettante il nome di Depay è il prezzo a cui il Barcellona è pronto a cederlo.

Calciomercato, Depay a meno di 10 milioni: che affare

Stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, Depay non ha alcuna intenzione di accettare la proposta del Siviglia, altro club interessato. Per liberarsi del suo ingaggio allora il Barcellona ha fatto sapere di essere pronto a lasciarlo partire per una “cifra ridicola”, meno di dieci milioni di euro.

I blaugrana hanno attivato i contatti con il Newcastle, attualmente quarto in Premier League: i Magpies potrebbero presentare una offerta allettante al calciatore, approfittando anche del prezzo ‘scontato’. Una cifra che potrebbe però anche attrarre altri club, compresi quelli di Serie A. Depay a meno di dieci milioni può rivelarsi una di quelle occasioni da sfruttare: il mercato di gennaio è ormai già iniziato e i ‘saldi’ fanno sempre gola.