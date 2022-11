DIRETTA Serie A: Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese, gare pomeridiane della tredicesima giornata

Dopo l’anticipo di ieri Udinese-Lecce, la tredicesima giornata entra oggi nel vivo con ben quattro partite in programma. Il palinsesto partirà subito forte con due partite schedulate alle 15. In Toscana, Alessio Dionisi compirà un tuffo nel suo passato affrontando l’Empoli di Paolo Zanetti. Reduce dalla pesante sconfitta in casa del Napoli, il Sassuolo ha vinto solo una trasferta in questo avvio di campionato e proverà ad invertire il trend oggi al Castellani. Oltre all’infortunato Domenico Berardi, i neroverdì dovranno fare a meno anche dello squalificato Armand Laurienté.

Due assenze pesanti, che il tecnico ospite proverà a colmare con l’estro di Traoré. Sconfitti dall’Atalanta nel turno precedente, i padroni di casa, oltre alle motivazioni della classifica, saranno animati anche da un’importante voglia di rivalsa, visto che la scorsa stagione persero per 1-5 davanti ai propri tifosi. In contemporanea con la sfida di Empoli, allo stadio Arechi andrà in scena una sfida salvezza molto importante. La Salernitana ospiterà la Cremonese in uno scontro diretto molto importante, più per gli ospiti che per i padroni di casa.

Reduce dalla storica vittoria in casa della Lazio, la squadra allenata da Davide Nicola con 16 punti si è guadagnata una posizione in classifica alquanto tranquilla, a differenza degli odierni dirimpettai. Incassata la conferma di dirigenza e società, Massimiliano Alvini insegue la prima vittoria in campionato. Solamente attraverso i buoni risultati, il mister grigiorosso potrà evitare che la fiducia ricevuta non sia solamente a tempo. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. All. Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Traoré. All. Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Lovato; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. All.: Nicola

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meitè, Pickel, Quagliata; Buonaiuto; Tsadjout, Okereke. All.: Alvini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32 punti; Atalanta 27; Milan 26; Roma 25; Lazio e Inter 24; Udinese* 23; Juventus 22; Torino 17; Salernitana 16; Sassuolo 15; Bologna e Fiorentina 13; Empoli 11; Monza 10; Spezia e Lecce* 9; Sampdoria 6; Verona e Cremonese 5.

*una partita in più