Nuovo allenatore e colpaccio: il Milan sa già la data

La rivoluzione programmata dal Real Madrid potrebbe incrociarsi con gli interessi del Milan sul mercato

Nonostante l’annata superlativa vissuta nella passata stagione dal Real Madrid, con la vittoria di campionato e Champions League, il presidente Florentino Perez starebbe già pensando ad una maxi rivoluzione per i futuro. Un cambio drastico che potrebbe colpire in prima persona Carlo Ancelotti, attuale allenatore degli spagnoli.

Il tecnico italiano, tornato a sorpresa nella capitale spagnola nell’estate 2021 per raccogliere l’eredità lasciata da Zinedine Zidane, è andato oltre qualsiasi tipo di aspettativa. Trascinato dal Pallone d’Oro Karim Benzema, Ancelotti è riuscito a centrare soprattutto in Champions League un’impresa che sembrava quasi irrealizzabile, soprattutto perché la rosa ‘blanca’ non veniva affatto considerata tra le favorite della vigilia.

L’allenatore italiano, che attualmente guida la classifica della Liga e che ha brillantemente centrato la qualificazione agli ottavi da primo del suo girone, chiuderà l’attuale stagione alla guida del Real Madrid in attesa di conoscere poi quello che sarà effettivamente il suo futuro. Ancelotti avrebbe infatti a disposizione ancora un altro anno di contratto con i ‘blancos’, vale a dire sino al 30 giugno 2024.

Calciomercato Roma e Milan, uragano Real Madrid: doppio colpo Xabi Alonso e Hincapié

Stando a quanto riportato dai media ecuatoriani, il Real Madrid potrebbe decidere di non estendere ulteriormente il contratto di Carlo Ancelotti. Florentino Perez è assolutamente soddisfatto del lavoro svolto sino a questo momento dall’ex tecnico di Everton e Napoli, ma avrebbe già deciso quello che – a partire dall’estate del 2024 – sarà il suo successore in panchina.

Si tratta di una vecchia conoscenza in casa ‘blanca’, vale a dire Xabi Alonso. Promosso come primo allenatore del Bayer Leverkusen ad inizio ottobre, potrebbe tornare al Real Madrid dalla porta principale. Secondo queste ultime voci di mercato, il tecnico spagnolo potrebbe portare con sé in Spagna il promettente Piero Hincapié.

Il centrale ecuatoriano in passato è stato seguito da Milan, Roma e Napoli. Il suo cartellino viene quotato sui 25 milioni di euro e, considerata la giovane età, potrebbe ancora schizzare in alto nei prossimi mesi. Il Real Madrid potrebbe decidere di bloccarlo per anticipare la concorrenza e acquistarlo solamente nel 2024.