CM.IT | Roma, Dybala punta Torino e Qatar. Niente risonanza: il punto

Paulo Dybala continua a scaldare i motori con il solito obiettivo in mente: giocare il Mondiale con l’Albiceleste

L’argentino è sempre stato ottimista sulle possibilità di far parte dell’appuntamento in Qatar: le sue condizioni, nelle ultime settimane, sono migliorate sensibilmente e non sono in programma nuove risonanze.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’obiettivo dell’attaccante è tornare a disposizione dei giallorossi per la sfida contro il Torino del prossimo 13 novembre. La sua presenza contro i granata sarebbe il segnale definitivo da dare a Scaloni per puntare su di lui.

L’ex Juventus aveva già convinto il ct con un grandissimo avvio di stagione, con sette gol e due assist nelle prime 11 presenze da romanista. Un rendimento che ha innamorato la piazza giallorossa, nella quale c’è già chi si interroga sul futuro e sulla clausola che potrebbe portarlo via nel 2023. Un pensiero che non sfiora Dybala.

Non si sono ancora registrati contatti per modificare la sua situazione contrattuale: la Joya a Roma si trova benissimo e ha, ovviamente, altre priorità in questo momento.