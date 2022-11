Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi venerdì 4 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 4 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con le perplessità dell’Inter su Lukaku, la cui presenza in campo è stata estremamente limitata fin qui dagli infortuni: “Lukaku quanto mi costi“. In alto, alla vigilia dello scontro al vertice tra Atalanta e Napoli, le strategie di Gasperini per bloccare gli azzurri: “Napoli ti fermo io“. Di spalla, il Milan si prepara a rinnovare uno dei suoi pilastri: “Infinito Giroud“. E la Roma, per avanzare in Europa League, si aggrappa a un suo big ritrovato: “Zaniolo re di coppa“.

Proprio l’ingresso in campo del talento giallorosso cambia il destino della squadra di Mourinho contro il Ludogorets e viene esaltato dal ‘Corriere dello Sport’: “EuroZaniolo“. In alto, occhi puntati sul big match di campionato tra Juventus e Inter di domenica sera, con le ultime dalla Continassa: “Vlahovic e Di Maria per battere l’Inter“.

Su ‘Tuttosport’, il nuovo ciclo della Juventus, basato sui giovani, ‘benedetto’ da Danilo: “La vera Juve nei loro occhi“, con le foto di Fagioli e Miretti in primo piano. Di spalla, “Golden Maldini“: il direttore tecnico del Milan si appresta a essere premiato come miglior dirigente del 2022. E l’ultimo obiettivo di mercato del Torino: “Luvumbo, jolly Toro“, avanti tutta per l’attaccante del Cagliari.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di venerdì 4 novembre 2022

In Spagna, i titoli dei quotidiani sportivi principali vengono monopolizzati dalla notizia dell’addio di Piqué al Barcellona e al calcio: la prossima sarà l’ultima partita al Camp Nou del difensore. “Se va“, titola ‘Marca’, per commentare, in semplicità, l’addio di una delle figure storiche del calcio spagnolo, mentre il catalano ‘Sport’ si spinge più in là con un ringraziamento per una vera e propria colonna dei catalani: “Gracies“.