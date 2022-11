CM.IT | La Sampdoria sfida un’italiana per il colpo in Bundesliga

Novità importanti in ottica calciomercato Sampdoria in vista di gennaio. Stankovic potrebbe avere un nuovo attaccante dalla Bundesliga

Con 6 gol fatti in dodici giornate, quello della Sampdoria è il peggior attacco della Serie A. Seguono a quota 9 le neopromosse Lecce e Cremonese oltre all’Empoli.

Proprio il club toscano, secondo le indiscrezioni che sono arrivate nei giorni scorsi dalla Germania, sta sfidando i blucerchiati nella corsa a Davie Selke. Si tratta di un centravanti di un metro e 95 centimetri tedesco classe 1995 che va in scadenza di contratto a giugno con l’Hertha Berlino. Una sola presenza da titolare e 144 minuti complessivi spalmati in dieci partite in Bundesliga rendono l’idea di come non sia una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Schwarz.

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’interessamento di Sampdoria ed Empoli per il 27enne nativo di Schorndorf, a patto che il club tedesco decida di risolvere consensualmente il contratto e liberarlo a costo zero a gennaio. Dal canto suo, a Selke piacerebbe provare un’esperienza in Italia, ma resta lo scoglio dell’ingaggio: blucerchiati ed azzurri non possono garantirgli gli 1,5 milioni di euro netti che prende attualmente in patria. Servirà quindi uno sforzo economico da parte del giocatore per provare a rilanciare la sua carriera.