Calciomercato Milan, incubo Pioli: lo rivogliono indietro

Brutte notizie per la formazione rossonera che nella prossima giornata affronterà lo Spezia in campionato

Rimane un caso isolato il passo falso commesso dal Milan nella scorsa giornata di Serie A contro il Torino. La squadra di Stefano Pioli, in maniera assolutamente inaspettata, ha staccato la spina contro gli uomini di Juric, arrendendosi ad una serata storta in cui a mancare sono stati soprattutto i leader in attacco.

Il gruppo rossonero è stato comunque abile a ricompattarsi in fretta, dimenticando lo svarione di Torino con la super prestazione offerta in Champions League contro il Salisburgo. Un match stravinto per 4-0 dal Milan sulla squadra austriaca che ha deciso ufficialmente la qualificazione agli ottavi di finale. Un primo obiettivo centrato nella stagione milanista che da quelle parti mancava da ben 9 anni.

Uno dei grandi protagonisti del mese di ottobre in casa Milan è stato senz’altro Brahim Diaz. Partito quasi in secondo piano in questa nuova stagione a causa dei numerosi riflettori puntati sul maxi acquisto della scorsa estate Charles De Ketelaere, lo spagnolo ha aspettato il suo momento e l’ha sfruttato come meglio non poteva, prima con la rete molto importante segnata con la Juventus e poi con la doppietta nel match contro il Monza.

Calciomercato Milan, il Real Madrid torna su Brahim Diaz

Su Brahim Diaz va ricordato che il cartellino in questo momento è di proprietà del Real Madrid. Al termine di questa stagione scadrà il prestito biennale che il Milan aveva ottenuto dagli spagnoli nell’estate 2021. Entro il prossimo giugno, dunque, la società rossonera dovrà decidere se esercitare o meno il diritto di riscatto fissato a 22 milioni, ricordando che i ‘blancos’ vantano a loro volta un controriscatto a 27.

Stando a quanto riportato dal diario ‘AS’, alcune logiche di mercato starebbero spingendo il Real Madrid ad aprire al ritorno di Brahim Diaz in Spagna. A fine anno, infatti, uno tra Asensio (in scadenza di contratto) e Hazard potrebbe lasciare il club, liberando dunque una casella nel reparto avanzato. Qualora Ancelotti dovesse dare il via libera al ritorno del trequartista spagnolo, la dirigenza ‘blanca’ inizierà a muoversi per fare in modo di riabbracciare il giovane talento.