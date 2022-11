L’esordio cambia tutto: ora Zakaria può essere una risorsa

Zakaria ha convinto tutti all’esordio col Chelsea, trovando la rete in Champions League: ora può essere una risorsa per la Juventus

Sono bastati i primi 71′ minuti in campo, con la maglia del Chelsea, per insinuare il dubbio in Graham Potter: Denis Zakaria può essere una risorsa importante anche per i ‘Blues’.

Il centrocampista svizzero, al suo esordio con il club londinese, contro la Dinamo Zagabria ha trovato anche la prima rete. I ‘Blues’ hanno apprezzato l’impegno e il fatto che si sia fatto trovare pronto alla prima chiamata dopo mesi di panchina. Sui propri profili social, infatti, il Chelsea ha celebrato l’esordio di Zakaria con una compilation di tutti i suoi tocchi di palla nel match di Champions. Ora l’ipotesi di un riscatto dalla Juventus appare meno improbabile.

Calciomercato Juventus, Zakaria conquista Potter | Attenzione al riscatto

Negli ultimi giorni di mercato, la cessione in prestito di Denis Zakaria al Chelsea ha colto tutti di sorpresa. I ‘Blues’ si sono impegnati a pagare 3 milioni per il prestito annuale dello svizzero, mentre i due club hanno fissato una clausola per il riscatto intorno ai 28 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Dopo i primi mesi passati tra la panchina e la tribuna, pensare ad un possibile riscatto da parte dei londinesi sembrava utopico. E, invece, questa prima partita da titolare dello svizzero potrebbe aver cambiato tutto.

Proprio come successo all’esordio con la Juventus, Zakaria ha trovato subito la via della rete e ha convinto tutti con la propria presenza a centrocampo. Ora è attesa anche la prima partita in Premier League dello svizzero, con Graham Potter che sembra essere sempre più convinto dell’utilità che può ricoprire all’interno della rosa dei ‘Blues’. Servirà pazienza e fiducia nei suoi confronti, ma Zakaria ha tutto per dimostrare di essere un giocatore importante anche in un club come il Chelsea. Ecco perché la Juve è tornata a sperare nel riscatto da parte del club londinese, che consentirebbe di registrare a bilancio una grande plusvalenza. Il futuro di Denis Zakaria potrebbe essere cambiato in soli 71 minuti, un esordio da sogno per Chelsea e… per la Juventus.