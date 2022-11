Calciomercato Juventus e Milan, otto milioni cash: si chiude subito

Juventus e Milan si sfidano anche sul mercato per un grande colpo in avanti: 8 milioni cash cambiano tutto e la firma si avvicina

Il primo incrocio stagionale tra Milan e Juventus si è concluso con una vittoria piuttosto netta dei meneghini, in una partita senza storia e che ha minato profondamente le possibilità di scudetto dei bianconeri. Il duello, però, è destinato a ripetersi sia sul campo sia sul mercato.

Dopo essere stati eliminati dalla Champions League, l’unica grande ambizione della ‘Vecchia Signora’ resta lo Scudetto e cercare di onorare al meglio l’Europa League. Sul mercato, poi, i piani dei due club potrebbero intrecciarsi nuovamente in estate. Sia la Juventus sia il Milan stanno osservando con attenzione quanto sta succedendo intorno a Marco Asensio. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, senza un rinnovo di contratto nelle prossime settimane, da gennaio può essere libero di accordarsi col nuovo club. Intanto, dalla Spagna rivelano che avrebbe un’offerta da 7/8 milioni lordi annui più bonus sul proprio tavolo.

Calciomercato Juventus e Milan, addio Asensio | Il Real pronto ad offrire il rinnovo

Il problema principale legato a Marco Asensio, che non è ancora uscito dai radar di Juventus e Milan, potrebbe essere rappresentato proprio da Carlo Ancelotti. Dopo le difficoltà degli anni scorsi, in questa stagione è stato chiamato in causa con maggiore continuità dal tecnico emiliano e lo spagnolo ha anche risposto in maniera convincente. Nelle 14 presenze stagionali, infatti, sono arrivate ottime prestazioni: arricchite anche da 3 gol e 2 assist. L’impegno e il ritrovato entusiasmo di Asensio avrebbero fatto breccia nella dirigenza del Real Madrid, che ora sarebbe disposta ad alzare la propria offerta per il rinnovo di contratto.

Secondo quanto rivelato da ‘DefensaCentral’, le Merengues avrebbero intenzione di offrire un ingaggio da 7/8 milioni lordi all’anno a Marco Asensio, più una serie di bonus legati a presenze e prestazioni in modo da far accrescere il suo stipendio. Un’offerta davvero allettante e che potrebbe convincere anche il giocatore. Restare nella squadra più titolata al mondo e nel campionato che conosce meglio, poi, potrebbero fare il resto: il rinnovo sembra davvero più vicino ora.