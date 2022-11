“Da noi può fare solo panchina”: altra umiliazione per Cristiano Ronaldo

Stagione da dimenticare per Cristiano Ronaldo, che sta avviando verso il declino il portoghese: le dichiarazioni che lo stroncano

Ieri sera, un piccolo sorriso per Cristiano Ronaldo, che ha messo lo zampino nel gol decisivo di Garnacho nella vittoria del Manchester United in casa della Real Sociedad. Una vittoria, però, ‘inutile’ per i ‘Red Devils’, che restano alle spalle degli spagnoli nel girone di Europa League e dovranno passare attraverso gli spareggi di febbraio contro le terze classificate dei gironi di Champions League.

Nel sorteggio di lunedì, avversari difficili per lo United. Che potrebbe anche trovarsi di fronte la Juventus, per un suggestivo incontro di CR7 con il suo passato. Intanto, il portoghese resta complessivamente lontano dai suoi momenti migliori e ormai appare avviato sul viale del tramonto. Soltanto tre reti e due assist in 15 presenze stagionali, numeri francamente deludenti e che risentono anche del suo utilizzo a singhiozzo in campionato, con la rottura con Ten Hag e l’ambiente United che potrebbe preludere ad un addio, magari già a gennaio. Mendes è al lavoro per trovare una nuova sistemazione all’asso portoghese, che però non sembra avere esattamente la fila quanto a richieste, tra i club di un certo livello. E anzi arriva per lui una nuova ‘bocciatura’ piuttosto bruciante.

Cristiano Ronaldo ‘scartato’ anche dal Flamengo, il presidente lo boccia: “Quanta fantasia in queste voci”

Una bocciatura che porta la firma di Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, cui CR7 è stato accostato di recente. In un podcast brasiliano, ‘Papo Reto’, ha smentito le voci in merito con una certa decisione: “Non so da dove arrivassero queste notizie, ma c’è davvero molta fantasia – ha spiegato – Prima di tutto, chiederei a chi ha riportato questo: acquistare Ronaldo per quale motivo? Da noi resterebbe in panchina. Mi viene difficile pensare in questo momento di sostituire Pedro o Gabigol. E se dovessimo acquistarlo come panchinaro, parleremmo di un giocatore che supererebbe di molto l’intero valore della rosa del Flamengo. Non c’è la possibilità per noi di prendere decisioni che non siano ponderate”. Contestualmente, smentito anche il possibile acquisto di Neymar: “Non sarei in grado di offrirgli una cifra vicina a quanto guadagna attualmente”.