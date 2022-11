Ibanez pensa già alla Lazio: l’annuncio subito dopo il Ludogorets

Roger Ibanez non si ferma e, dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, guarda già al derby contro la Lazio

La Roma doveva vincere per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League e la Roma ha vinto. Non è stato tutto semplice nel girone, anzi, ma i giallorossi hanno strappato un pass fondamentale per proseguire il loro percorso nella competizione.

E uno dei protagonisti della serata, anche se dal punto di vista difensivo, è stato Roger Ibanez. Il centrale ha parlato subito dopo la partita, commentando la serata europea: “Continuare in Europa League era il nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato che domenica c’è il derby e dobbiamo andare forte. Come ti senti dopo il colpo preso? Ho preso la gomitata, è successo nella partita. Ora sto bene“.

Il pensiero poi va subito oltre, al big match di domenica contro la Lazio: “Come si recuperano le forze in vista di un derby così importante? Dobbiamo abituarci, è così da inizio campionato. Ora dobbiamo riprenderci velocemente perché domenica c’è una partita importante“. E sulle scelte di José Mourinho per recuperare il risultato, Ibanez afferma: “Formazione sbilanciata? Non è ciò che dice la partita. Abbiamo vinto 3-1, non è che la squadra è sbilanciata. Abbiamo fatto ciò che chiede il mister, giocare uomo contro uomo. Il secondo tempo abbiamo fatto tutto ciò che ha detto lui e siamo usciti vittoriosi”.

Ibanez non pensa al Mondiale: testa solo alla Roma

Inevitabilmente, la concentrazione può già proiettarsi anche al Mondiale che ormai è alle porte. L’inviato di Calciomercato.it, Marco Deiana, ha chiesto: “Quanto saranno importanti per te le prossime partite in vista del Mondiale? Sono alla Roma per fare il più possibile, è il mio fuoco. Ciò che accadrà, accadrà ma ora la mia testa è alla Roma“. E non può mancare un pensiero per un compagno di squadra che oggi ha cambiato la partita: “Zaniolo ritrovato in zona realizzativa? È un calciatore bravissimo, a me piace tanto. Ora ha iniziato a fare gol e va benissimo per lui”.