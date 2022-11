Roma, lo ‘cacciano‘ all’intervallo: “Ora basta: deve uscire subito”

Roma-Ludogorets, il verdetto dei tifosi non passa affatto inosservato. Prima frazione abulica per il calciatore giallorosso.

Da pochi istanti si è chiuso la prima frazione di gioco all’Olimpico. Dopo i primi 45 minuti di gioco, è il Ludogorets a guidare le operazioni, grazie alla rete messa a segno da Rick. I bulgari sono riusciti a contenere le sfuriate iniziali dei giallorossi, per poi freddarli nel momento in cui la gara sembrava vivere una fase di stasi.

Mou non ha avuto le risposte che si aspettava dall’attacco. Soprattutto Belotti è finito nel mirino della critica. Effettivamente, il “Gallo” ha riscontrato non poche difficoltà a tenere alta la squadra e a creare azioni pericolose, rendendosi protagonista di molti errori che hanno infastidito e non poco i supporters giallorossi. Servirà una drastica inversione di tendenza da parte dei padroni di casa per venire a capo di una sfida fattasi inaspettatamente complicata. Gli attaccanti di Mou, poco riforniti da un centrocampo apparso lento e compassato, hanno provato a scardinare il muro bulgaro, contro cui però si sono puntualmente scontrati. Non sono escluse novità di formazioni nell’intervallo, con il tecnico lusitano che potrebbe pescare dalla panchina forze fresche per dare una sterzata al match. Ecco una rapida carrellata di reazioni social:

Belotti needs to come out. Doesn’t have it tonight at all. — Balzaretti’s Pocket Square (@Brolenzi) November 3, 2022

Mettesse Volpato al posto di Belotti — Arbitrage-Alex (@Arbitrage_Alex) November 3, 2022

Elsha e Belotti sono inguardabili — Josè Harald Bluetooth 🦎 🏴‍☠️ (@cittadinodigita) November 3, 2022

Please take Belotti off. Please — Mims Godson (@mimsgodson77) November 3, 2022

Please take Belotti off. > VI PREGO LEVATE BELOTTI — Tammy SZN (@cencioszn) November 3, 2022

Belotti è riuscito a sbagliare ogni singolo pallone toccato. Credo sia quasi record — 🟡🔴Letterio Santamaria (@Letterio23) November 3, 2022