Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi giovedì 3 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 3 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Anche il Milan riesce ad accedere agli ottavi di finale di Champions League, impresa che ai rossoneri non riusciva da nove anni ed è ovviamente la notizia principale sulle testate sportive nostrane. “Paradiso Milan” è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’ dopo il 4-0 al Salisburgo. E’ “Purgatorio Juve“, invece, dopo la sconfitta dei bianconeri per 2-1 in casa contro il Psg, che però per i bianconeri vale, fortunatamente, l’Europa League, grazie al ko del Maccabi Haifa. “Lukaku, un’ansia mondiale” racconta il momento dell’attaccante belga, che rischia di saltare la rassegna iridata.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ celebra il passaggio del turno del Milan: “Giroud d’Italia“, con il francese decisivo con una doppietta e un assist. “Juve ko, ma l’Europa è salva“: i bianconeri ripartiranno dagli spareggi di Europa League a febbraio.

Su ‘Tuttosport’, attenzione puntata maggiormente sulla serata della Juventus. Nel ko con il Psg c’è una buona notizia: il ritorno in campo, atteso dieci mesi, di Federico Chiesa: “In Europa con Fede“. “Avanti Milan“, per celebrare il passaggio rossonero agli ottavi di finale di Champions, terza squadra italiana su quattro.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di giovedì 3 novembre 2022

All’estero, per una volta, rispetto ai quotidiani nostrani si parla maggiormente di calciomercato che di calcio giocato. In Spagna, su ‘Sport’: “Negocian por Jorginho“. Il Barcellona avanza per il centrocampista della Nazionale italiana, un vecchio obiettivo blaugrana, ma attenzione: si riferisce anche dell’interessamento concreto da parte del Milan. In Inghilterra, invece, il ‘Mirror’ titola: “Pay Jude“. Il protagonista è Bellingham, talento del Borussia Dortmund, su cui irrompe il Manchester United, che però dovrà fare i conti con le rivali ‘interne’ Manchester City e Liverpool.