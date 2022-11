Dai campioni del mondo 2006 a Ronaldinho: appuntamento all’Olimpico per la Partita per la Pace

I campioni del mondo 2006, Ronaldinho, Klose e altre star per la Partita per la Pace e l’omaggio a Maradona. L’appuntamento allo Stadio Olimpico

È tutto pronto per la Partita per la Pace, in programma il prossimo lunedì 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma.

I campioni del mondo dell’Italia 2006 e molti altri calciatori e leggende saranno a Roma per partecipare all’evento e rendere anche omaggio a Diego Armando Maradona. “We Play For Peace” ha annunciato che il capitano della Nazionale italiana di calcio, vincitrice del mondiale 2006 in Germania, e Pallone d’Oro, Fabio Cannavaro, insieme a Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta porteranno il supporto del calcio italiano. Con molti altri ospiti. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è benedetta da Papa Francesco e organizzata come evento benefico interreligioso dal Pontificio Movimento per l’Educazione Scholas Occurrentes. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza e destinato ai programmi gratuiti della Fondazione Scholas.

Partita per la Pace, presenti anche Ronaldinho, Klose, Rakitic e molte altre star

Oltre a Buffon, Cannavaro e ai campioni del mondo 2006 già citati, parteciperanno all’evento anche Ronaldinho, Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti e Roman Weidenfeller, e ancora Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e ovviamente Diego Maradona junior. Altri giocatori e leggende del calcio saranno annunciati nei prossimi giorni. Ma non solo. Altre star come Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Dani Alves, Ángel Di María e Maxi Rodríguez hanno aggiunto il loro sostegno all’iniziativa con video-messaggi significativi a favore della pace e dell’evento.