DIRETTA Europa League, Roma-Ludogorets 0-0: Pellegrini subito vicino al gol LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Ludogorets di Simundza in tempo reale

La Roma riceve il Ludogorets Razgrad in una gara da dentro o fuori valida per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Europa League, tra due formazioni appaiate in classifica a quota 7 punti che sarà diretta dall’arbitro montenegrino Dabanovic.

Reduci dal successo in trasferta contro l’HJK Helsinki, i giallorossi di José Mourinho, che ritrovano Zaniolo al quale è stata ridotta la squalifica, sono costretti a vincere con qualsiasi risultato per riuscire ad ottenere il secondo posto del girone che vale il playoff contro una squadra retrocessa dalla Champions e piazzarsi così dietro al Betis Siviglia già aritmeticamente primo e quindi agli ottavi. Dall’altra parte, ai bulgari di Ante Simundza basta un pareggio per ribaltare i pronostici e mantenere l’attuale seconda piazza, condannando i capitolini a scendere di nuovo in Conference. All’andata una rete di Shomurodov non bastò alla Roma ad evitare la sconfitta per 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Ludogorets

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina; Karsdorp, Camara, Matic, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Belotti. All. Mourinho

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Tekpetey, Thiago, Rick. All. Simundza

CLASSIFICA GIRONE C: Betis Siviglia punti 13, Ludogorets 7, ROMA 7, Helsinki 1.